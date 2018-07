hö. Das Rad ist innerhalb Heidelbergs das wichtigste Verkehrsmittel - aber noch läuft nicht alles rund: Zumindest listet die zwölfseitige Broschüre "Radverkehr vor Ort - Heidelberg" des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Licht und Schatten auf. Und doch sagte Hermino Katzenstein vom Heidelberger ADFC: "Wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel." Er sah vor allem noch Nachbesserungsbedarf auf den Pendlerstrecken. Katzenstein kennt die als Neckargemünder, der in Heidelberg arbeitet, aus leidvoller Erfahrung. Aber, so versicherte Alexander Thewalt, der Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement, Stadt und Kreis seien an dem Thema dran. Aktuell in der Planung ist ein Radschnellweg nach Mannheim, entlang der Gleise.

Frank Zühlke vom ADFC-Landesverband hat ähnliche Broschüren für andere Städte herausgegeben, wie sieht er im Vergleich die Situation der Radfahrer in Heidelberg? "Generell ist die Lage nicht schlecht, aber Heidelberg ist da sicher nicht an der Spitze, wie beispielsweise Karlsruhe. Ich würde eher sagen, Heidelberg ist im Verfolgerfeld." Thewalt entgegnete: "Natürlich schauen wir mit großen Augen auf Karlsruhe. Aber dort hat man eine ganz andere Topografie ohne Tallage. Die haben dort viel Platz und wenig Durchgangsverkehr."

Aber die kleine Broschüre listet nicht nur die großen Ärgernisse (zu enge Straßen), sondern auch die kleinen auf: Zu oft sind die Radwege auf den Gehwegen, "dabei sind Räder Fahrzeuge und gehören auf die Straße", so Katzenstein. Und schließlich, gibt es da das Dauerärgernis der Ampelschaltungen, was auch dem Stuttgarter Zühlke aufgefallen ist: "Ich habe schon den Eindruck, dass in Heidelberg die Radfahrer zu lange auf Grün warten müssen." Tatsächlich sind die meisten Ampelschaltungen für den Autoverkehr und für die Straßenbahnen optimiert, alle anderen haben da eher das Nachsehen.

Die einzelnen Punkte in der Broschüre decken sich weitgehend mit den Erkenntnissen, die der ADFC auf den bisher zwei Radtouren zusammen mit OB Eckart Würzner gewonnen hatte, die letzte war erst vor einem guten Monat (RNZ vom 9. August). Tatsächlich liegen die Brennpunkte vor allem in den Durchgangsstraßen: zu schmale Radwege, das lästige und zeitraubende Linksabbiegen (zum Beispiel in Richtung Neuenheimer Feld an der Kreuzung Berliner Straße/Jahnstraße), zu große Umwege und Wartezeiten beispielsweise am Römerkreis und zu wenig Abstellplätze. OB Eckart Würzner vernahm die Klage, sagte aber auch: "Wir tun schon eine ganze Menge für den Radverkehr. Ich erinnere nur an den eigenen Winterdienst für Radwege oder das geplante Fahrradparkhaus am Bahnhof."

Info: Die Broschüre "Radverkehr vor Ort" gibt es für einen Euro im Zentrum für umweltbewusste Mobilität, Kurfürstenanlage 62 (Telefon: 23910).