Von Daniela Biehl

Charlotte findet Fernsehen langweilig. "Da ist ja schon alles vorgegeben", sagt die Sechsklässlerin der St. Raphael-Realschule. "Wenn ich lese, kann ich mir alles selbst ausdenken." Das sei doch viel schöner, sich ein eigenes Bild von Personen und Orten zu machen, als sich nur berieseln zu lassen ohne eigene Fantasie. Charlotte nimmt gemeinsam mit ihren Mitschülern am Projekt "Lesescouts" der Stiftung Lesen teil. Sie will anderen Kindern zeigen, wie viel Spaß es machen kann, sich in Büchern zu vergraben.

Wie man anderen jungen Menschen Jugendlichen das Lesen näher bringt, weiß ihre Klassenkameradin Sara. "Man spielt mit der Stimme, schlüpft in die Figuren oder erzählt einfach ganz spannend, was in dem Buch passiert." Unterstützt werden die Sechstklässler bei ihrem Vorhaben von der Sprechwissenschaftlerin Evelyn Gangl, die als Referentin für die Stiftung arbeitet und den "Lesescouts" in einem dreistündigen Workshop Ratschläge mit auf den Weg gibt. Mit sprachtechnischen Übungen und Vorlesetipps, will sie den Sechstklässlern Mut machen. "Es braucht ein bisschen Überwindung, seine Stimme zu verstellen und eine Geschichte lebendig wirken zu lassen, aber durch Stimmbandübungen werden die Kinder lockerer und trauen sich dann auch mehr zu."

So gurgeln die Sechstklässler gemeinsam mit Gangl Lieder aus ihrer Kindheit, hangeln sich durch Zungenbrecher und schwierige Buchtitel wie Michael Endes "Der satanarchäolügenial- kohöllische Wunschpunsch". Erst dann beginnen sie mit dem Vorlesen und sich auf Tuchfühlung mit den Figuren begeben. In dem russischen Märchen "Der Soldat und die Birke" muss ein Soldat drei Nächte lang lesen, um ein Mädchen aus einer Birke zu befreien. Dauernd greifen ihn ständig Wölfe, Füchse und Eulen an - doch der Soldat bleibt standhaft und liest einfach weiter. "Er hatte bestimmt eine feste Stimme, denn damit fühlt man sich sicherer", vermutet Sara Müßner. Sie glaubt auch zu wissen, warum Gangl gerade diese Geschichte ausgewählt hat: "Wir Lesescouts sind alle solche Soldaten."

Die Faszination fürs Lesen kommt bei den meistern Schülern von engen Freunden oder nahen Verwandten. Bei Lara war es ihr Vater, der ihr immer vorgelesen hatte. Nun will sie selbst aktiv werden und andere für Bücher begeistern. Ihr Lieblingsbuch: Rosehill - weil sie Pferde mag und es "einfach schön geschrieben ist". Im Workshop habe sie vor allem gelernt, wie man seine Zuhörer verzaubert. "Die Stimme ist das Wichtigste." Wenn man gut vorlesen könne, habe man die anderen Kinder schnell in der Tasche. "Und dann wollen sie dieses eine Buch auch haben und darin lesen, um das Ende zu erfahren."

Die Workshops und das "Lesescout"-Projekt werden finanziert von der Manfred-Lautenschläger-Stiftung und stehen unter Schirmherrschaft von Kultusminister Andreas Stoch. Plätze seien auch noch frei, erzählt Gangl. Interessierte Schulen müssten sich nur bei der Stiftung Lesen melden.

Info: www.stiftunglesen.de/lesescouts