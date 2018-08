hö. Grüne und Bunte Linke verteidigen in einer gemeinsamen Pressemitteilung ihr Vorgehen, gegen OB Eckart Würzner Klage wegen der "Blauen Heimat" in Handschuhsheim eingereicht zu haben - auch wenn die Klage erfolglos war und beide Gruppen die Kosten des Verfahrens auferlegt bekamen: "Der Oberbürgermeister spricht von ,Lehrgeld', das wir bezahlt hätten. Dazu bleibt nur zu sagen, dass wir dieses ,Lehrgeld' gerne bezahlt haben. Wir sind davon überzeugt, dass der OB sich in Zukunft genauer überlegen wird, welche Informationen er nicht gibt und ob Offenheit nicht doch der bessere Weg ist", kommentiert Christoph Rothfuß, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Denn Rothfuß findet immer noch, dass die Klage an sich berechtigt war.

Er erinnert daran, dass Mitglieder des Bezirksbeirates Handschuhsheim mit der nötigen Zahl von Unterschriften einen Tagesordnungspunkt zur "Blauen Heimat" eingebracht hätten. Würzner habe es abgelehnt, ihn auf die Sitzung des Gremiums zu setzen, denn es sei nicht zuständig. Daraufhin hätten Grüne und Bunte Linke denselben Antrag im Gemeinderat eingebracht. Denn der habe - im Gegensatz zum Bezirksbeirat - als Hauptorgan der Gemeinde ein umfassendes Auskunftsrecht, sofern ein Viertel der Räte dies beantrage. Zwischenzeitlich hätten Teile des Bezirksbeirates gegen den OB eine Dienstaufsichtsbeschwerde beim Regierungspräsidium eingereicht. Doch Würzner habe auch im Gemeinderat den Tagesordnungspunkt nicht vollständig zur Beratung zugelassen. Für Grüne und Bunte Linke war das nicht das erste Mal der Fall, und so beschloss man, zu klagen. Das Regierungspräsidium habe dem Bezirksbeirat weitgehend recht gegeben und im Übrigen empfohlen, die Information dieses Gremiums großzügig zu handhaben. Dann erst gab Würzner den beiden Gremien die gewünschte Information.

Rothfuß: "Uns war allerdings vor allem wichtig, generell klarzustellen, wie mit beantragten Tagesordnungspunkten und Fragen aus dem Gemeinderat umzugehen ist. Dies haben wir im vorliegenden Einzelfall erreicht." Allerdings erscheine eine Feststellungsklage, die den OB verpflichtet hätte, in ähnlich gelagerten Fällen in Zukunft ebenso zu verfahren, "nicht aussichtsreich".