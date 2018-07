rie. Der Heidelberger DGB-Vorsitzende Erich Vehrenkamp hat die Demo gegen die NPD, die am Mittwoch rund 1800 Menschen zum Hauptbahnhof strömen ließ, angemeldet und gemeinsam mit dem Heidelberger Kreisverband der Grünen organisiert. Im RNZ-Interview spricht er über die gemeinsame Kraftanstrengung der Heidelberger und den großen Erfolg gegen die Rechtsextremen.

Herr Vehrenkamp, was ist Ihr Fazit der Ereignisse vom Mittwoch?



Dass die Nazis nicht vom Bahnhof weggekommen sind, ist sehr erfreulich. Dieser große Erfolg ist einem ganz breiten Bündnis zu verdanken. Den Gewerkschaften und den Grünen ist es innerhalb von 48 Stunden gelungen, eine breite Öffentlichkeit gegen die Nazis zu mobilisieren. Auch die SPD ist dann noch mobil geworden. Der Gemeinderat war fast vollzählig da, die Bürgermeister und der OB haben mitdemonstriert. Und selbst von CDU, FDP und Heidelbergern, die ursprünglich nicht gemeinsam mit den Linken demonstrierten wollten, kamen einige. So haben wir es alle gemeinsam - auch mit der Polizei und dem Ordnungsamt der Stadt - geschafft, dass die Nazis abziehen mussten und alles friedlich blieb.

Sie sprechen die Polizei an. Wie bewerten Sie deren Arbeit?

Sie hat sich über den gesamten Tag in jeder Situation sehr korrekt verhalten. Auch ihrem besonnen Vorgehen war es zu verdanken, dass es nicht zur Eskalation kam - weder im Bahnhof, noch davor. Aber auch Ordnungsamt und Stadtverwaltung haben im Vorfeld und am Mittwoch eine hervorragende Rolle gespielt.

Wie empfanden Sie die Stimmung unter den Demonstranten?

Toll. Es waren viele Familien da. Die Kinder haben auf der Straße gemalt, die Sambartistas haben mit ihren Trommeln für gute Stimmung gesorgt. Mich hat auch sehr gefreut, dass spontan zehn Leute von den unterschiedlichsten Gruppierungen gesprochen haben. Nachdem die Polizei auffordern musste, die Blockierung zu räumen, war die Stimmung bei manchen zeitweise auch etwas ängstlich. Nachdem die Nazis dann abgezogen waren, wurde es endgültig eine ausgelassene Feier.

Hatten Sie Angst, dass die Stimmung kippen könnte?

Nein. Wir hatten am Dienstagabend noch ein Vorgespräch in der "Griechischen Taverne", da waren auch viele Antifa-Leute dabei. Da haben wir alle gemeinsam die Taktik für Mittwoch besprochen. Es hat mich erstaunt und gefreut, dass sich ohne eine einzige Ausnahme alle daran gehalten haben, und so alles friedlich blieb. Die demokratisch gesinnte, weltoffene und auf Toleranz beharrende Öffentlichkeit Heidelbergs hat deutlich Flagge gezeigt.