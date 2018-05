Von Micha Hörnle

Vor drei Jahren begann die Stadt mit der Sanierung der Hauptstraße, vor eineinhalb Jahren war es geschafft - und doch gibt es tiefe Spurrillen in der Grabengasse am Uniplatz. Wieso wurde dieser Bereich nicht gleich mitgemacht? Das hat zwei Gründe, wie Tiefbauamtsleiter Jürgen Weber erklärt. Denn noch weiß man nicht, ob und wie der Uniplatz neu gestaltet werden soll.

Außerdem ist die Testphase der neuen Pflastersteine im Kreuzungsbereich Haupt-/Marstallstraße noch nicht abgeschlossen. Das war das einzige Areal, das einen komplett neuen Belag bekam, weil die Busse den alten völlig zerschlissen hatten. Dazu entwickelte das Tiefbauamt eigens ein Großpflaster, auf das mehrere kleine Betonwürfel gesetzt waren - worauf man sogar ein Patent hat.

Rein äußerlich war das kaum von den 40 Jahre alten Betonwürfeln zu unterscheiden, es sollte "der Belastung der Busräder gewachsen" sein, so Weber. Im Moment sieht es gut aus, die neuen Steine halten. Deswegen überlegt Weber, in der gesamten Grabengasse das "Heidelberger Pflaster" zu verlegen, falls die Spurrillen eine Unfallgefahr sein sollten. Der jetzige Zustand soll nicht mehr lange andauern: "Das werden wir in den nächsten ein, zwei Jahren angehen", ist sich Weber sicher. Und vielleicht weiß man dann auch schon, ob und wie man den Uniplatz aufwerten will.

Dass es überhaupt Spurrillen gibt, liegt an den Gelenkbussen: Als die Hauptstraße 1976 als Fußgängerzone angelegt wurde, gab es noch kaum diese Riesenbusse, schon gar nicht auf innerstädtischen Routen.