Von Holger Buchwald

Das Mathilde-Vogt-Haus in Kirchheim hat als Seniorenwohnheim eigentlich einen guten Ruf. Doch ausgerechnet in dieses Gebäude drang am 11. Mai dieses Jahres ein 32-jähriger Mann ein, um zwei 69 und 99 Jahre alte Bewohnerinnen sexuell zu missbrauchen und zu belästigen. Noch läuft der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht. Unterdessen erhebt Peter Becker, rechtlicher Betreuer von einer der Geschädigten, schwere Vorwürfe gegen das Wohnheim.

Der Täter habe zunächst das Seniorenwohnheim ausgespäht, heißt es in der Anklage von Oberstaatsanwalt Manfred Rother: "Schließlich fand er gegen 4.30 Uhr eine nicht verschlossene Außentür." Becker ist empört. An den Geschäftsführer des Mathilde-Vogt-Hauses, Jörn Fuchs, schreibt er: "Es ist ein Skandal, dass der Täter mitten in der Nacht durch eine offene Eingangstür des Heimes spazieren konnte, um sein verbrecherisches Tun ungehindert auszuführen." Wie könne es sein, dass die Tür in einem der angesehensten Heime Heidelbergs die ganze Nacht offen stehe und die Rezeption dann nicht wenigstens mit einer Nachtwache besetzt sei?

Jörn Fuchs wehrt sich gegen die Anschuldigungen des Betreuers. Selbstverständlich seien die Türen des Mathilde-Vogt-Hauses nachts üblicherweise verschlossen. Warum dies in der Tatnacht nicht der Fall war, könne heute nicht mehr geklärt werden. Eventuell habe der Täter das Schloss manipuliert, oder es handelte sich um einen Defekt. Die Sicherheit der Bewohner sei den Mitarbeitern des Mathilde-Vogt-Hauses sehr wichtig, betont Fuchs, deshalb habe er nach dem Vorfall auch alle Schlösser austauschen lassen. "Wir hatten bereits vor der Tat Videokameras installiert und haben die Überwachung inzwischen noch einmal verstärkt", beteuert der Geschäftsführer. Zudem gebe es nachts Kontrollgänge durch die Mitarbeiter.

Peter Becker regt sich aber noch über etwas ganz anderes auf. Seit mehreren Jahren ist er der rechtliche Betreuer der Geschädigten. Auch seine Mutter wohnte bis zu ihrem Tod im Mathilde-Vogt-Haus. Doch monatelang informierte man ihn nicht über die Geschehnisse. Erst durch die Anfrage des Landgerichts, ob seine Klientin transportfähig sei, habe er von der Angelegenheit erfahren. "Die Heimleitung hätte mich umgehend informieren müssen", empört er sich. Er habe sich bereits bei der Heimaufsicht über Fuchs beschwert. Dieser räumt zumindest in diesem Punkt einen Fehler ein. "Rechtlich kann man uns das vielleicht vorwerfen." Allerdings habe sich die Geschädigte nach dem Vorfall sehr geschämt. Deshalb habe man es auch ihr überlassen, ob sie ihren Betreuer einweihen möchte oder nicht.