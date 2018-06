Von Götz Münstermann

Was für ein Schnäppchen: nur 460 Euro für eine Drei-Zimmer-Wohnung im Herzen der Heidelberger Weststadt? Mit Balkon, Fahrstuhl und überdachtem Autoabstellplatz? Am vergangenen Wochenende wurde wieder einmal versucht, die Wohnungsnot in der Stadt und die einhergehenden horrenden Mieten für einen versuchten Betrug auszunutzen. Wer sich aber ein bisschen auf seinen gesunden Menschenverstand verlässt, der geht solch zwielichtigen Angeboten nicht auf den Leim. Hintergrund INFO Die Website www.schutz-vor-immobilienbetrug.de informiert über die gängigsten Betrugsmaschen auf dem Miet- und Immobilienmarkt. Die Warnhinweise von DPD finden Sie unter: www.dpd.com/lu_de/home/versand/warnhinweis.

Am vergangenen Sonntag dürften einige Wohnungssuchende ziemlich gestaunt haben. Wurde doch in der Nacht zuvor beim Online-Anzeigenmarkt Immowelt.de ein Wohnungsinserat feilgeboten, das einfach zu schön war, um wahr zu sein. Unweit des Wilhelmsplatzes in einer ruhigen Seitenstraße mitten in der Weststadt sollte die Schnäppchen-Wohnung zu mieten sein. Eine 60-Quadratmeter-Wohnung mit drei Zimmern plus Küche, Bad, Balkon und Autoabstellplatz - dazu noch barrierefrei mit Fahrstuhl zum zweiten Stock. Bei der Kontaktaufnahme mit dem angeblichen Besitzer der Wohnung wurde es dann aber etwas ungewöhnlich. Der Mann, er nannte sich "Tyler Stephens", gab sich als Forscher in einem Pharmaunternehmen aus, lebe in London und habe die leerstehende Wohnung mal als Geldanlage gekauft. Haustiere? Kein Problem. Studenten als Mieter? Erst recht nicht. Aber mit der Wohnungsbesichtigung sei es doch schwierig, weil er eben im Ausland weile. Und jetzt beginnt der Abschnitt der Geschichte, bei der jeder hellhörig werden muss, wie die Polizei und auch Immowelt raten.

Für die Wohnungsbesichtigung schicke er per Paketdienst die Schlüssel nach Heidelberg, sofern vorher bei diesem Unternehmen eine Monatsmiete sowie die Kaution - summa summarum 1380 Euro - "hinterlegt" werde. Bei Nichtgefallen bekomme man das Geld natürlich zurück. Sowohl Polizei wie auch das Internetunternehmen betonen: "Bei Vorauskasse für eine Besichtigung muss man immer die Finger davon lassen", so Unternehmenssprecherin Claudia Franke. Und auch das angeblich involvierte Paketunternehmen DPD informiert auf einer eigenen Website, dass man "niemals Vorauszahlungen im Zusammenhang mit dem Transport oder Kauf von Waren" kassiere. Das ist eine der Betrugsmaschen, mit denen Kriminelle immer wieder versuchen, die Not von Wohnungssuchenden auszunutzen.

Polizeisprecher Norbert Schätzle sagt, Heidelberg sei prädestiniert für solche Miet- und Immobilienbetrüger. Diese Betrugsmasche gebe es seit Jahren und hin und wieder auch hier - beim letzten Mal sei eine Wohnung in der Altstadt angeboten worden. Immowelt-Sprecherin Franke betont, bei 1,2 Millionen Anzeigen im Monat bundesweit sei eine Einzelkontrolle ihrer Angebote nicht leistbar. Eine Software überprüfe aber Anzeigen, die einfach zu billig für die jeweilige Wohnlage seien.

Und tatsächlich: Am Montagnachmittag war das Schnäppchenangebot aus dem Netz verschwunden, wenn man auch nicht weiß, ob es Immowelt oder der angebliche Vermieter gelöscht hat. Ob und wie viele Wohnungssuchende mit "Tyler Stephens" Kontakt aufnahmen, ist unklar. Klar aber ist: Diese tolle Wohnung in bester Lage gibt es nicht: Weder wussten die anderen Mietparteien in dem kleinen Anwesen etwas von einer leer stehenden Wohnung im Haus, noch gibt es einen Fahrstuhl oder gar einen überdachten Autostellplatz. Dieses Mietangebot war einfach zu schön, um wahr zu sein.