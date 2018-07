Aus Mannheim zog die Einrichtung 1805 nach Heidelberg in das ehemalige Dominikanerkloster in der Hauptstraße/Ecke Brunnengasse. Das Bild zeigt eine Zeichnung von Philipp de Graimberg, die sich im Kurpfälzischen Museum befindet. Repro: Manfred Bechtel

Im Westflügel des Marstall-Areals war vorübergehend das "Gebärhaus" eingerichtet. Dort hat heute die Verwaltung des Studierendenwerks ihren Sitz. Nach Jahren in Bergheim zog die Hebammenschule Ende 2005 in das ehemalige Heinsteinwerk im Wieblinger Weg. Fotos: Bechtel

Von Manfred Bechtel

Heidelberg-Wieblingen. Fast 20 Jahre lang hatten Kurfürst Carl Theodor und Kurfürstin Elisabeth Auguste auf ein Kind gehofft. Endlich schien ihr Wunsch in Erfüllung zu gehen. Am 29. Juni des Jahres 1761 kam im Schwetzinger Schloss ihr Sohn Franz Ludwig Josef auf die Welt. Doch der ersehnte Thronfolger starb nach einer komplizierten Geburt. Die Ehe des Paares blieb kinderlos. In dem Wunsch, das Hebammenwesen in der Kurpfalz zu verbessern, ordnete der Kurfürst die Einrichtung einer landesweiten Hebammenschule an und ließ in Mannheim ein Entbindungshaus einrichten. 1805 wurde die Einrichtung nach Heidelberg verlegt. In diesem Jahr feiert sie ihr 250-jähriges Bestehen.

Von jeher wurden Kinder zu Hause geboren, Hebammen halfen und gaben ihr Wissen an ihre Lehrtöchter weiter. Das 1766 gegründete "Accouchement", wie das Haus in den Anfangsjahren hieß, sollte nicht zuletzt eine staatliche und auch ärztliche Aufsicht über die Geburten gewährleisten, auch sollten männliche Geburtshelfer Zugang zu dem uralten Frauenberuf erhalten. Allerdings mangelte es dem Accouchement an finanzieller Förderung, es gab Widerstände und Konflikte. Die hygienischen Verhältnisse waren grauenhaft. In engen, feuchten Räumen standen zwölf Betten mit schmutzigen Strohsäcken, die sich jeweils zwei Frauen mit ihren Neugeborenen teilten. Nur wer keine andere Wahl hatte, tat sich das an: arme, besonders aber unverheiratete Frauen. Indem sie sich für die praktische Ausbildung der weiblichen, aber auch der männlichen Geburtshelfer zur Verfügung stellten, entgingen sie der Gefängnisstrafe, die damals ledigen Schwangeren drohte.

Dort ist der Arzt und Medizinalreformer Franz Anton Mai tätig, der sich mit Nachdruck, aber wenig Erfolg für eine Verbesserung der Situation einsetzt. Er sieht in einem gut ausgestatteten und geführten Accouchement ein "Vorbeugungsmittel wider den Kindsmord". Schließlich zog die Einrichtung nach Heidelberg, wo Mai einen Lehrstuhl für Geburtshilfe innehatte. So erhielt einerseits die Hebammenschule Anschluss an die Universität, andererseits aber erhielt die akademische Welt Zugang zur Geburtshilfe.

Im ehemaligen Dominikanerkloster an der Hauptstraße/östliche Ecke Brunnengasse fand die "Hebärztliche Anstalt" zunächst ihre Bleibe. Im gleichen Haus war allerdings auch die Anatomie untergebracht, die in dem berechtigten Verdacht stand, für das gefürchtete Kindbettfieber verantwortlich zu sein. Distanz zur Anatomie schaffte 1819 ein Umzug in die städtische Kaserne im Marstallhof in das Akademische Spital. Innerhalb des Marstall-Areals musste das Gebärhaus noch mehrere Male das Quartier wechseln. Mit dem Neubau der Frauenklinik in Bergheim fanden im Jahre 1884 Geburtshilfe und Hebammenschule mehr als ein Jahrhundert lang ihr Zuhause. Erst in jüngster Zeit löste sich die Hebammenschule räumlich von der Universitäts-Frauenklinik: Ende 2005 zieht sie in das Heinsteinwerk im Wieblinger Weg. Die 2006 neu gegründete Akademie für Gesundheitsberufe und das Universitätsklinikum sind heute Träger der traditionsreichen Einrichtung.

"Dass jemand ansprechbar ist für die vielen Fragen, die sich mit einer Schwangerschaft stellen, eine Person, die nach Hause kommt und sieht, was es dort braucht, die in den Stunden der Wehen begleitet und ermutigt, die weiß, was zu tun ist, damit das Kind seinen Weg in die Welt findet." So äußerten sich Frauen, die von den Hebammenschülerinnen in einem Forschungsprojekt zu ihren Geburtserfahrungen interviewt wurden. "Eine Person, die nach der Geburt hilft, mit dem Stillen und den Bedürfnissen eines Neugeborenen zurechtzukommen", heißt es weiter. Allerdings sind "hohe Versicherungskosten bei vergleichsweise geringem Verdienst ein Problem für den Hebammenberuf", stellt Cordula Fischer, Leiterin der Hebammenschule fest. Die Folge ist ein Hebammenmangel vor allem im freiberuflichen Bereich, aber auch an Kliniken. Dabei hat der "wunderbare Beruf weder an Attraktivität noch an Wert verloren. Mit finanziellen Fragen und begrenzten Ressourcen hatte er schon immer fertig zu werden", sagt die Schulleiterin auch mit Blick auf die Geschichte der Hebammenschule. "Aber immer wurde ein Weg gefunden. Jetzt muss die Position der Hebammen gestärkt und - wie politisch auf den Weg gebracht - von den hohen Versicherungsbeiträgen entlastet werden!"