Gerade in den gefragten Stadtteilen, in denen der Boden besonders wertvoll ist, lohnt sich die „Nachverdichtung'' – und wird dort auch praktiziert.

Von Maria Stumpf

Nicht nur in Neuenheim gibt es einen Nachverdichtungsdruck bei hoher Grundstücksausnutzung, sondern auch in anderen Stadtteilen. Das Instrument "Erhaltungssatzung" soll helfen, den Gebietscharakter zu bewahren und prägende Merkmale zu schützen, sagt die Stadt. "Die Umsetzung dauert viel zu lange", meinen Mitglieder vom "Bürgernetz Heidelberg" und wollen mehr mitreden: "Es geht um unseren Lebensraum." Sie haben zusammen mit dem BUND Heidelberg OB Eckart Würzner zu einer Diskussionsrunde in die Volkshochschule eingeladen.

Mit einem umfangreichen Detail-Fragekatalog konfrontiert, hatte dieser keinen leichten Stand mit über 100 kritischen Teilnehmern. Will die Stadt überhaupt wachsen? Wie viel Nachverdichtung muss sein für eine urbane Stadtentwicklung? Was sind die Folgen? Wer profitiert? Wie viel Spielraum bleibt für Bürgerbeteiligung?

Mitglieder des Bürgernetzes haben konkrete Fragen meist mit Beispielen aus ihren Stadtteilen untermauert. Es geht um ökologische und soziale Aspekte der Nachverdichtung. Die Bürgerbeteiligung in Heidelberg habe sich positiv entwickelt, sagt Stephan Pucher vom BUND. "Aber in den entscheidenden Phasen nach einigen Foren wird der Bürger manchmal eher ratlos über das Ergebnis seiner Mitwirkung zurückgelassen", kritisierte er.

Würzner widersprach nicht den Zahlen, dass der geschätzte zusätzliche Wohnbedarf bis zum Jahr 2030 in Heidelberg bei rund 2400 Wohnungen liege. Den Schlussfolgerungen der Netzwerker, dass man mit der Bahnstadt und den Konversionsflächen "über ausreichend Entwicklungspotenzial hierfür verfüge", mochte der OB nicht allein stehen lassen. "Der Druck auf den Wohnungsmarkt ist auch in anderen Stadtteilen Tatsache", so Würzner.

"Allein der Name Neuenheim erweckt wohl schon Begehrlichkeiten", räumte Netzwerk-Mitglied Beate Berger ein. "Aber wir sprechen hier nicht von der Behebung von Wohnungsnot, sondern nur noch von Gewinnmaximierung." Stichwort Eleonorenhaus: Selbst geschützte Häuser seien vor Verunstaltungen nicht mehr sicher, und die Rechte der Nachbarn würden missachtet. Heftige Kritik kam nicht nur von ihr am Baurechtsamt der Stadt: "Die kümmern sich schlecht."

Mitglieder der ehemaligen Bürgerinitiative Bahnhofstraße forderten, zumindest für die weiteren Bauvorhaben in der Straße (Areal Zollgelände und Bauhaus) einen neuen Bebauungsplan. "Hier hat die Stadt bislang nur den Willen des Investors umgesetzt." Aus der Südstadt nahm Klaus Baron das Mikrofon in die Hand.

Es ging um die Nachverdichtung bei Mark-Twain-Village-Nord/Ost und er übte harsche Kritik an den bisher vorgestellten Überlegungen der Stadt. "Das wollen wir so nicht!" Das habe auch schon der Bezirksbeirat formuliert. "Wen interessiert das eigentlich?", ärgerte er sich. Und auch die Befürworter für den Erhalt des Penta-Parks in Bergheim zeigten Widerstand: "Da wird öffentlicher Raum einfach verkauft. Mit welchem Recht?"

Würzner räumte etwa bei der Bahnhofstraße Versäumnisse ein, verteidigte aber ansonsten politische Beschlüsse des Gemeinderates. "Aber es gibt nichts, was hinten herum gemacht wird", verwahrte er sich gegen solche Vorwürfe. Er versprach, die Netzwerker über den aktuellen Stand der in Arbeit befindlichen Erhaltungssatzungen in den Stadtteilen zu informieren. "Die Mitsprache des Bürgerwillens endet aber nun mal da, wo private Interessenslagen rechtlich nicht zu beanstanden sind. Die Entwicklung wird schließlich erst möglich durch den Verkäufer, nicht durch einen Investor", fügte er an.