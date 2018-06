Dieser Radler in der Sofienstraße ist in der richtigen Richtung unterwegs. Aber auch er verstößt gegen die Regeln: Kopfhörer sind im Straßenverkehr nicht erlaubt. Foto: Joe

Von Holger Buchwald

Der ADFC wirft ihm vor, er habe mit seiner Aktion "Plus 5" das Klima für Fahrradfahrer verschlechtert. Doch damit hat Dieter Schäfer, Leiter der Verkehrspolizei im Präsidium Mannheim, gar kein Problem: "Wenn sich Radler allein auf der Ernst-Walz-Brücke bis zu 1700-mal täglich verkehrswidrig verhalten, kann ich das doch nicht zulassen." Er wolle den Radlern doch gar nichts Böses. Er möchte nur, dass sie sich auf dem täglichen Weg zur Arbeit fünf Minuten mehr Zeit nehmen, sich an die Verkehrsregeln halten - und dadurch sicher ans Ziel kommen. Die Aktion richte sich aber auch an Autofahrer. Schäfer: "Unser Ziel bleibt es, alle Verkehrsteilnehmer zu besonders aufmerksamer und rücksichtsvoller Fahrweise zu motivieren."

Die Verkehrsunfallstatistik für die Stadt Heidelberg ergibt einige Auffälligkeiten. Insgesamt nahmen die Verkehrsunfälle um 1,6 Prozent von 4861 auf 4937 zu - der Höchststand seit 2010. Der Anstieg ist aber vor allem durch die Zunahme der Kleinstunfälle mit Blechschaden zu erklären. Diese stiegen von 2720 im Jahr 2013 auf 2790. Die Unfälle mit Verletzten nahmen hingegen deutlich ab: von 657 auf 627 (minus 4,6 Prozent). Leider waren aber auch drei Tote zu beklagen. Im Jahr zuvor kam ein Mensch durch einen Verkehrsunfall ums Leben. Die Radfahrerunfälle nahmen von 309 auf 333 um 7,8 Prozent zu und bewegen sich damit auf einem ähnlich hohen Niveau wie 2011 (329). Im ersten Halbjahr, so Dieter Schäfer, Leiter der Verkehrspolizei, sei der Anstieg auch auf das gute Wetter und den erhöhten Verkehr zurückzuführen. Im zweiten Halbjahr war hingegen das Wetter ähnlich wie 2013. 96 Fußgänger waren in Unfälle verwickelt (2013: 88). Unfälle mit "motorisierten Zweirädern", so der Polizeijargon, gab es 119 mal (2013: 111). Besonders erfreulich: Die Verkehrspolizei verzeichnete deutlich weniger Unfälle, an denen Kinder zwischen 0 und 14 Jahren beteiligt waren: 302 gegenüber 369 im Vorjahr. Auch die Unfälle mit jungen Fahrern zwischen 18 bis 24 Jahren nahmen ab, und zwar von 369 auf 302. Die Unfälle mit Senioren ab 65 Jahren blieben fast konstant: 389 (minus 3). hob

Schäfer kommt nach der Analyse der jüngsten Unfallstatistik zu dem Schluss, dass die Aktion "Plus 5" fruchtet. Mehr als zwei Drittel aller Radunfälle ereigneten sich im Jahr 2013 zu den Hauptverkehrszeiten - zwischen 7 und 10 Uhr morgens, zwischen 11 und 14 Uhr mittags und von 16 bis 19 Uhr. Nahmen im ersten Halbjahr 2014 die Unfälle zu diesen Zeiten im Vergleich zum Vorjahr noch dramatisch zu, so sanken sie in den nächsten sechs Monaten, nachdem die Aktion "Plus 5" gestartet war: Von Januar bis Juni stieg die Zahl der Radunfälle in den Morgenstunden von 23 auf 35 und damit um 52,2 Prozent. Von Juli bis Dezember nahmen sie von 38 auf 22 und damit um 42,1 Prozent ab. Bei diesem Rückgang reduzierte sich die Zahl der Verletzten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15.

Trotz dieser Erfolge gibt es für Schäfer noch viel zu tun. Ganz besonders hat er es auf die "Geisterradler" abgesehen, die auf der falschen Straßenseite unterwegs sind. "Wir Deutschen sind darauf getrimmt, wenn wir in eine Straße einbiegen, zuerst nach links zu schauen." Deshalb würden Radler, die von rechts kämen, von Autofahrern häufig übersehen. Nur an einer Stelle im Stadtgebiet gibt es eine detaillierte Aussage, wie viele Falschradler überhaupt unterwegs sind. Von bis zu 7200 Radfahrern, die täglich an der Zählanlage an der Ernst-Walz-Brücke vorbeiradeln, fahren bis zu 1700 in der falschen Richtung. In Kombination mit "nicht angepasster Geschwindigkeit", fehlendem Sicherheitsabstand und Rotlichtverstößen habe dieses antrainierte Fehlverhalten zu einer "exorbitanten Zunahme der Unfallzahlen" geführt.

Insgesamt stiegen die Verkehrsunfälle mit einer Beteiligung von Radlern im Jahr 2014 um 24 auf 333 (plus 7,8 Prozent) - mit 271 Verletzten (plus 8,8 Prozent). 45 Fahrradfahrer wurden schwer verletzt (plus 21,6 Prozent), die Zahl der Leichtverletzten stieg um 6,6 Prozent auf 226. Bei 142 dieser Stürze und Zusammenstöße trugen Autofahrer die Hauptschuld, 172-mal waren es die Radler und zehnmal Fußgänger. In neun Fällen von Fahrerflucht konnte man keinen Schuldigen ermitteln.

"Die Autofahrer sind nicht die Bösen", sagt Schäfer und belegt dies mit der Statistik: Bei den Unfällen mit Radfahrern als Hauptverursacher wurden im letzten Jahr 33 Personen schwer verletzt. Im Vergleich dazu wurden bei von Autofahrern verursachten Zusammenstößen "nur" elf Radler schwer verletzt. Schäfer: "Bei der großen Mehrzahl der Schwerverletzten - nämlich 75,6 Prozent - setzten die Radfahrer selbst die Ursachen." Trotzdem appelliert Schäfer auch an alle Autofahrer: "Bitte, nehmt Rücksicht."

Generell ist für Schäfer auf der Achse zwischen Hauptbahnhof und Neuenheimer Feld zu viel Verkehr. Die Mittermaierstraße vertrage keine 7000 Radler und Tausende von Autofahrern. Ein wenig könne man zwar mit der Aktion "Plus 5" die Unfälle reduzieren. Am besten gelinge dies jedoch mit dem Bau der geplanten Fahrradbrücke über den Neckar. Schäfer: "Wir müssen die Verkehrsströme trennen."