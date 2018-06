Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Soll Ingrid Wolschin dafür kämpfen, dass der "Karlstorbahnhof" am jetzigen Standort bleibt, oder soll sie sich für einen Umzug auf die Konversionsflächen starkmachen? Die Geschäftsführerin des Kulturzentrums am Rande der Altstadt weiß es schlicht nicht. Und das spricht für sie und ihre Art alles erst einmal abzuwägen, bevor Urteile fallen. Sie weiß nur: "Alles so lassen, wie es ist, das geht gar nicht." Wenn morgen im "Karlstorbahnhof" in großer Runde diskutiert wird, dann dürfte das Ergebnis offen sein. Und vielleicht bringt es für Wolschin eine Entscheidungshilfe.

Über was morgen nicht zu reden sein wird, dass ist über die Qualität des "Drei-Sparten-Hauses" (Musik, Theater, Kino). Denn da sind sich wohl alle einig. Allein die Preise, die der Karlstorbahnhof in den letzten Jahren einheimsen konnte, sprechen eine deutliche Sprache. Es geht ausnahmsweise auch gar nicht hauptsächlich um die Finanzierung, sondern alleine um den Standort. Dass ein geplanter Umbau über elf Millionen Euro kosten würde, wovon voraussichtlich 6,5 Millionen an der Stadt hängen bleiben würden, erscheint auf den ersten Blick viel, ist es ja auch, aber billiger wird es auf den Konversionsflächen vermutlich auch nicht. Denn der mögliche Standort, die ehemaligen Reithallen der Campbell Barracks können nicht so ohne Weiteres bezogen werden. Größter Nachteil: Kein Raum ist so hoch, dass er sich als Veranstaltungssaal anbieten würde. Das heißt, ein großer Saal müsste angebaut werden. Reizvoll hingegen die großen Freiflächen. Aber was passiert hier künftig? Sollte Wohnbebauung kommen, dann wäre der Ärger programmiert.

Hintergrund INFO Diskussion am Mittwoch, 12.3. um 19.30 Uhr im Saal des Karlstorbahnhofs. Thema: "Umbau oder Umzug? Mit dem Publikum diskutieren. OB Eckart Würzner, IBA-Chef Michael Braum, der Direktor der Pop-Akademie Mannheim Udo Dahm, vom Metropol-Kulturbüro Thomas Kraus und Rainer Kern, Vorsitzender des Karlstorbahnhofs. INFO Diskussion am Mittwoch, 12.3. um 19.30 Uhr im Saal des Karlstorbahnhofs. Thema: "Umbau oder Umzug? Mit dem Publikum diskutieren. OB Eckart Würzner, IBA-Chef Michael Braum, der Direktor der Pop-Akademie Mannheim Udo Dahm, vom Metropol-Kulturbüro Thomas Kraus und Rainer Kern, Vorsitzender des Karlstorbahnhofs.

[-] Weniger anzeigen

Andererseits hat auch der jetzige Standort des soziokulturellen Zentrums durchaus seine Nachteile. Angenommen, die Planung würden umgesetzt, der große Saal in die Tiefe verlegt und doppelt so groß wie jetzt, dann wäre das Ende der Fahnenstange erreicht. Eine mögliche Erweiterung wäre ausgeschlossen, schlicht, weil es keinen Platz mehr gibt.

Eines muss man sich klar machen: Würde der "Karlstorbahnhof" in die Südstadt verlegt werden - und offenbar votiert dafür ein Großteil der Gemeinderäte - , dann wäre es auch das Ende der "Marke" Karlstorbahnhof. Es ist aber nicht nur der Name, der so nicht auf die ehemaligen US-Flächen mitgenommen werden kann, es ist auch das Image, die coole Location. Die neue Hülle würde auch andere Inhalte bestimmen. Will man das? Und wollen die Gemeinderäte wirklich die Altstadt auf diese Weise "beruhigen"? Und wäre es möglich den "Karlstorbahnhof" zu halten und zusätzlich in die Südstadt zu ziehen? Darum wird es morgen auf dem Podium gehen.