Von Micha Hörnle

Endlich gibt es eine umfassende Dokumentation der fast 70-jährigen Präsenz der Amerikaner in Heidelberg, die letztes Jahr zu Ende ging: Das Autoren-Trio Walter F. Elkins, Christian Führer und Michael J. Montgomery präsentierte nun das lang erwartete Buch, das in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv herausgegeben wurde. Das Resultat kann sich sehen lassen, denn es spiegelt nicht nur die offizielle Historie der US Army in der Stadt wider, sondern beschreibt auch das Leben der normalen Soldaten im hiesigen "Klein-Amerika" und das nicht immer spannungsfreie Verhältnis zu den deutschen "Nachbarn".

Doch es dominiert der eher wohlwollende Blick, zumal zwei der drei Autoren Amerikaner sind, und der Mannheimer Christian Führer von den Amerikanern, wie er sagt, fasziniert war. Er erlebte in seiner Kindheit in den siebziger Jahren "die Normalität mit den Amerikanern", als er auf einem Bonanza-Rad durch die Käfertaler Benjamin Franklin Village ungehindert durchstreifte und dort auf eigene Faust "ein kleines Stück Amerika" (Führer) entdeckte. Nun, nachdem die Amerikaner die gesamte Region verlassen haben, ist es ihm "ein Anliegen, diese Geschichte zu bewahren". Und doch entdeckte er gewisse Unterschiede zwischen seiner Heimatstadt Mannheim und Heidelberg: "Heidelberg war besonders durch den Headquarter-Charakter geprägt, noch heute findet sich im US-Verteidigungsministerium, dem Pentagon, eine Fahne der Stadt. Das hier war eine erste Adresse für das Militär." Und mehr noch: "Hier gab es die älteste amerikanische High School außerhalb der USA", so Führer, "die ganze Schülergenerationen prägte. Einer ihrer Absolventen war beispielsweise 1950 der Irak-Krieg-General Norman Schwartzkopf." Und nicht zu vergessen das US-Hospital, in dem in seinen besten Zeiten 150 Babys im Monat geboren wurden - weswegen mehrere Tausend Amerikaner den Geburtsort Heidelberg im Pass stehen haben.

Aber, es gibt auch die andere Seite, woran Stadtarchiv-Leiter Peter Blum erinnerte: "Im ,Little America' entstand eine Parallelwelt, aus der die Soldaten im Grunde nie heraus mussten" - und das verstärkte sich noch seit den Anschlägen vom 11. September 2001. Das sieht auch Co-Autor Michael J. Montgomery so: "Das war klar ein Einschnitt. Aber auch vorher gab es zwei Arten von Soldaten: diejenigen, die sich abschotteten, und diejenigen, die neugierig auf die Deutschen waren." Führer wiederum sieht als erste tiefe Zäsur den RAF-Anschlag auf das US-Hauptquartier am 24. Mai 1972, bei dem drei Soldaten starben - ihnen ist das Buch auch gewidmet: "Vorher war die Garnison sehr offen, und das nutzten auch die Terroristen aus." Walter F. Elkins sieht aber auch noch andere Gründe, weswegen die "Amis" gern unter sich blieben: "Das lag an der Währung. Als ich nach Deutschland kam, Ende der Fünfziger, gab es für einen Dollar vier D-Mark, unser Leben war gut. Unter dem späteren Dollarverfall litten viele einfache Soldaten, denen dann das Geld fehlte."

Aber vielleicht ist es genau das: Weniger die große Politik machte das Zusammenleben zwischen Amerikanern und Heidelbergern aus, sondern die kleinen, alltäglichen Dinge, wie der PX-Supermarkt, an den viele ganz besondere Erinnerungen haben. Wie OB Eckart Würzner, der als junger Student mit Freunden dort war, um etwas für eine Party zu besorgen: "Wir sahen damals dort Dinge, die wir gar nicht kannten." Und so etwas prägt.

Info:

Walter F. Elkins, Christian Führer, Michael J. Montgomery: Amerikaner in Heidelberg 1945 bis 2013, 144 Seiten mit 173 Abbildungen, Verlag Regionalkultur, 22,80 Euro.