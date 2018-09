Von Karin Katzenberger-Ruf

"Heute gehen wir mal wieder auf die Neckarwiese", schlug Hans-Dieter Zorn an einem sonnigen Sommertag seiner Frau vor, packte die Badehose ein und schwamm nach rund 50 Jahren erstmals wieder im Fluss. Das fühlte sich, wie er sagt, gut an und erinnerte ihn an seine Studentenzeit, während der er bei seiner Großmutter in Schlierbach wohnte und dort öfter mal im Neckar abtauchte. Das war Anfang der 1960er Jahre, und die "Wasserwerte" wären damals wahrscheinlich grenzwertig gewesen - wenn man sie denn ermittelt hätte.

Der Neckar ist auch heute noch keine blaue Adria. Wegen der Schwemmstoffe erscheint er meistens eher bräunlich, es gibt je nach Sonnenstand aber auch Momente, in denen er silbern schimmert. Dann sieht er schon verlockend aus, und an heißen Tagen möchte man dann am liebsten reinspringen. Aber darf man das überhaupt?

Ja, man darf, bestätigte der Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamts Heidelberg, Rüdiger Englert, auf RNZ-Anfrage. Nur von Brücken, Schleusen und Stauwehren sollten die Schwimmer gebührenden Abstand halten, ebenso von der Fahrrinne in der Mitte des Flusses. Es ist nicht verboten, von einem Ufer an das andere zu schwimmen. Doch der Neckar ist "Bundeswasserstraße", auf dem Fracht- und Ausflugsschiffe, aber auch Motorboote oder Ruderer verkehren. Vor allem Frachter haben vor dem Bug nur eingeschränkte Sicht, der Kapitän würde einen "Querschwimmer" möglicherweise nicht rechtzeitig erkennen, was fatale Folgen haben könnte.

Verboten ist der Sprung von einer Brücke oder einem Wehrsteg. Nicht nur, weil der Neckar stellenweise nur wenige Meter tief ist, sondern auch, weil man nie weiß, was das Fließgewässer unter der Wasseroberfläche so mit sich führt. Dennoch nimmt schon mal ein junger Mann in Höhe der "Neckarstrand-Dusche" - sie befindet sich etwa 250 Meter westlich der DLRG-Station - Anlauf zum Sprung in den Neckar. Diese Variante, baden zu gehen, scheint ihm ungefährlicher als der Weg über die Einstiegsstelle mit vermoosten und zum Teil glitschigen Steinen. Gefährlich ist das trotzdem, auch in Ufernähe könnte unter Wasser so manches angeschwemmt worden sein.

Die meisten Neckar-Schwimmer lassen sich mangels Einstiegshilfe eher sitzend ins Wasser gleiten und erklimmen nach dem Bad das Ufer auf allen Vieren. Das sieht nicht gerade elegant aus, dient aber der eigenen Sicherheit. Vielleicht ließe sich mal ein kleiner Steg oder eine Schwimmertreppe installieren?

Seit einigen Jahren nimmt Nadja Parisi gern ein Bad im Fluss. Den "Kick" dazu bekam sie auf der Neckarwiese in Ladenburg. Da tauchte sie vor einigen Jahren bei großer Hitze einfach mal mit Klamotten im Neckar ab. "Das war wie eine Offenbarung", sagt sie rückblickend. Seither verbringt die Sekretärin ihre Freizeit gern "am Strand vor der Haustür". Seit etwa zehn Jahren gehört die Diplom-Biologin Birgit Dörffel zu den Neckar-Fans. Das Wasser war schon immer ihr Element, und im Fluss schwimmt sie ganz sportlich auch längere Strecken. Dabei wirft sie mit oder ohne Schwimmbrille beim Brust- oder Rückenschwimmen auch gern einen Blick auf die Pflanzen am Ufer.

Treuer Badegast ist auch Peter Köppler, der in der Stadt als "Flaschenpeter" bekannt ist. Der Sohn einer Industriellenfamilie aus Speyer ist ein ganz besonderer Aussteiger. So oft es geht, nimmt Peter, der inzwischen über 70 Jahre alt ist, ein Bad im Neckar.

Das Wasser dürfte jetzt etwa 20 Grad warm sein. Laut Rüdiger Englert hat der Fluss zwar nicht die Badequalität eines Baggersees, aber wer beim Schwimmen nicht öfter mal Wasser schlucke, müsse trotz der Wasservögel wie Schwäne, Nilgänse oder Enten auch keine Angst vor Kolibakterien haben, meint der Chef des Wasser- und Schifffahrtsamtes.

An den Wochenenden ist die DLRG-Station am Wasserspielplatz besetzt. Dort findet man einen leichten Einstieg in den Neckar und eine Dusche. Der DLRG-Ehrenvorsitzende Peter Kocks ist übrigens selbst passionierter Neckar-Schwimmer.