Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Fragt man junge Frauen zwei Jahre vor dem Abitur, ob sie sich vorstellen könnten, ein naturwissenschaftliches oder technisches Fach zu studieren, antworten über 70 Prozent mit einem klaren Nein. In Indien und China sieht das ganz anders aus, da mischen Frauen in den MINT-Fächern (also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) an den Universitäten kräftig mit. Woher kommt also diese Abneigung? Dieser Frage ging die Berliner Medienwissenschaftlerin Dr. Marion Esch bei einem Vortrag bei der Deutschen Physikerinnentagung in Heidelberg nach.

Mädchen orientieren sich ebenso wie Jungen vor allem an Modellen, sowohl im Leben als auch in den Medien. Wenn eine junge Frau bis zum Abitur noch nie einer Ingenieurin begegnet sei, weil die Mutter beispielsweise Lehrerin ist, und wenn in den Fernsehserien Ärzte, Anwälte, Kommissare und Förster selbstverständlich Männer sind, sei die Wahl eines MINT-Faches recht unwahrscheinlich, so Esch. Besonders in den öffentlich-rechtlichen Sendern sehe es düster aus, hier kommen "Der Bergarzt", "Der Landarzt" und "Forsthaus Falkenau" zur besten Sendezeit ins Wohnzimmer. Die Titelfiguren sind fast ausschließlich männlich besetzt, gezeigt wird weniger der berufliche Alltag als das Familienleben vor schöner Kulisse.

Ganz anders sieht es bei den privaten Sendern aus, die amerikanische Serien einkaufen. "Die bringen Forschung auf dem neuesten Stand mit hohem Unterhaltungswert rüber, hier gelingt die Verbindung von Science und Fiction", unterstrich die Medienwissenschaftlerin. Bei RTL beispielsweise ist "Dr. House" zwar auch ein Mann, der Forensiker verfügt aber über modernste Diagnostik und agiert stets mit ausgeprägtem Forscherblick. Auch die Pro 7-Serie "The Big Bang Theory" - in den USA die derzeit erfolgreichste Serie überhaupt - agiere auf einem fachlich hohen Niveau. "Hauptberater ist ein Physiker", so Marion Esch.

Während in Deutschland also medial die Provinz inszeniert werde, setze die USA auf die Zukunft. Die Zeichentrickserie "Futurama" nannte Esch als gutes Beispiel, dass Frauen durchaus tough sein können und nicht nur dem Gatten den Rücken frei halten. In "Futurama" ist Leela die kompetente und verantwortungsvolle Pilotin des Lieferraumschiffs von Planet Express, und Amy Wong hat Ingenieurwissenschaften studiert. Beide könnten durchaus Vorbildfunktion haben, meint Esch.

Deutsche Redaktionsleiter bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sehen das offenbar anders, wie die Medienwissenschaftlerin in Interviews herausgefunden hat. Wissenschaft und Technik wirkten zu kalt, die Themen interessierten keinen, wurde da gesagt. Eine Programmmacherin habe auch ganz offen erklärt: "Wir sind die, die mit 15 die MINT-Fächer abgewählt haben." Es bleibt also noch eine ganze Menge zu tun, wenn Science und Fiction in einen echten Dialog gebracht werden sollen. Einen Begriff dafür gibt es immerhin schon: Entertainment-Education.