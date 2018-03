Von Maria Stumpf

"In Wirklichkeit weiß ich gar nicht, was ich wert bin!", wirft eine junge Frau in den Raum - und los geht eine Geschichte ohne Anfang und ohne Ende. Die Theater-AG am Bunsen-Gymnasium wagte sich an eine Stückentwicklung nach drei Märchen der Brüder Grimm - und heraus kam eine Art Improvisationstheater mit Eindrücken in einzelnen Bildern: kreativ, teils skurril, nachdenklich und lebhaft unter dem Motto "Wer ist die Schönste im ganzen Land?". Drei Vorstellungen gaben die 15 jungen Hobby-Theaterschauspieler in der Schule, die Premiere wurde im Jungen Theater Zwinger 3 im Rahmen der Schülertheatertage aufgeführt.

Profitiert haben die Schüler von der Zusammenarbeit mit dem "Theater und Orchester Heidelberg". Seit rund zwei Jahren bietet es Kooperationsverträge mit Schulen, inzwischen haben 35 ihren Vertrag unterzeichnet. Im Rahmen dieser Kooperation besuchen alle Schüler sämtlicher Jahrgangsstufen einmal im Jahr eine Theatervorstellung und lernen dadurch die Sparten und Spielstätten kennen. Darüber hinaus erhalten sie begleitende theaterpädagogische Angebote.

Theaterpädagogin Nike-Marie Steinbach etwa war nun im Bunsen-Gymnasium und hat seit Oktober einmal pro Woche mit der Schauspielgruppe vor Ort das Stück geprobt. Mitgebracht hat sie für die gemeinsame Projektarbeit "den Stoff": Märchen der Brüder Grimm. Ausgesucht haben sich die Bunsen-Schüler Schneewittchen, Hänsel und Gretel und das Tapfere Schneiderlein. "Das Entwickeln miteinander" stand im Vordergrund, erzählt Steinbach die Herangehensweise, nachdem sie die Grundlagenarbeit der Schauspielkunst vermittelt hatte: Improvisations- und Sprachtraining, die eigene Position im Ensemble finden, die Fantasie gebrauchen oder mit Räumen und Requisiten umgehen.

Inhaltlich machen sich die jungen Leute mit eigenen Texten - angelehnt an die Grimmschen Erzählungen - auf die märchenhafte Suche nach dem "Was bin ich wert?" in Zeiten von lockenden und verräterischen Facebook-Bildern, "Germanys next Topmodel" und "Kinder-Model-Veranstaltungen": Heraus kommt am Ende ein facettenreiches Gefühl für das eigene Wertvoll-Sein - und der Applaus des Publikums ist ihnen sicher.

"Das war eine tolle Stimmung im Raum, ein richtig gutes Gefühl", freuen sich nach der Aufführung die Theaterspielerinnen Ella Burkhard und Sara Konradt. Und Princiler Gund verrät, dass man erst kurz vor der Premiere mit dem Stück "ganz fertig" geworden sei. "Wir haben immer wieder dran gefeilt und viel improvisiert. Das war einfach klasse!" Die Motorik des Wunders und der Triumph des Hellen über das Dunkle - das Merkmal der Märchen dieser Welt - haben die Schüler jedenfalls bestens in ihren eigenen Kosmos projiziert.