ste. In zwölf Tagen ist Anpfiff bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Und spätestens, wenn die deutsche Nationalelf am 16. Juni ins Geschehen eingreift, werden sich auch in Heidelberg wieder Tausende zum Rudel-Gucken treffen, neudeutsch "Public Viewing".

Auch in vielen Cafés und Kneipen werden dann Fernseher aufgestellt, oft im Außenbereich - obwohl das streng genommen verboten ist. Nur bei den Spielen der Deutschen hat die Stadt den Gaststätten Draußen-Public-Viewing erlaubt. Wer mehr zeigen will, muss sich das genehmigen lassen - eigentlich. Denn schon vor vier Jahren, als der Ball in Südafrika rollte, galt die Regel, und trotzdem liefen auch andere Partien unter freiem Himmel. "Musikbeschallung bzw. TV-Übertragungen sind in Außenbewirtschaftungen aus Lärmschutzgründen grundsätzlich nicht zulässig", so das offizielle Statement der Verwaltung. Doch wenn ein Café auf einem Fernseher, quasi nebenbei, eine Partie laufen lässt, haben die Betreiber wenig zu befürchten - solange sich keiner beschwert.

Wer Rudelgucken in größerem Stil anbieten will, braucht immer eine Genehmigung. Die größte Public-Viewing-Arena wird wieder im "Heidelgarden" neben dem Schwimmbad Musik Club in der Tiergartenstraße aufgebaut, zwischen 5000 und 8000 Zuschauer sollen dort Platz finden - so viele kommen aber erfahrungsgemäß nur bei Deutschland-Spielen. Im Marstallhof lädt das Studentenwerk zum Mitfiebern ein. Hier macht die Stadt wegen der vielen ausländischen Studenten eine Ausnahme von der "Nur-Deutschland-Regel".

Die Halle 02 muss nichts beantragen, weil sie ohnehin als Veranstaltungsstätte genehmigt ist. Eine Freiluft-Leinwand kann wegen der Bahnstadt-Bauarbeiten nicht aufgestellt werden. Dafür gibt es in den Hallen mehrere Leinwände und Platz für 1000 Gäste.