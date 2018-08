Von Holger Buchwald

Die Freiwilligenbörse Heidelberg arbeitet mit mehr als 170 Organisationen und Vereinen aus allen Bereichen zusammen und berät jährlich über 300 Menschen, die eine passende ehrenamtliche Tätigkeit suchen. Unzählige informieren sich auch über die Online-Plattform über die aktuellen Angebote. Zum Tag des Ehrenamts sprach die RNZ mit Ralf Baumgarth, Bezirksgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, der Träger der Freiwilligenbörse ist.

Ist freiwilliges Engagement überhaupt noch gefragt?

Ja. Und zwar von ganz unterschiedlichen Menschen. Natürlich interessieren sich frischgebackene Rentner für freiwilliges Engagement und Menschen in Umbruchphasen, deren Kinder zum Beispiel gerade aus dem Gröbsten raus sind. Wir haben aber auch relativ viele Studierende aus anderen Städten oder anderen Ländern bei uns in der Freiwilligenbörse, die über ihr Engagement in Heidelberg ankommen oder Deutsch lernen wollen. Und dann gibt es natürlich noch viele, die einen Ausgleich zu ihrem Berufsalltag suchen.

Dann kann also von einer "Krise des Ehrenamts" keine Rede sein?

So direkt nicht. Alle Studien zu diesem Thema zeigen, dass nach wie vor ein Drittel engagiert ist und sich ein weiteres Viertel gerne engagieren würde. Allerdings haben einige Vereine große Schwierigkeiten, ihre formalen Posten mit Ehrenamtlichen zu besetzen.

Woran liegt das?

Immer weniger Menschen sind bereit, sich langfristig zu binden. Überspitzt formuliert: Wer einmal bereit ist, sich in bestimmten Vereinen im Vorstand einzubringen, bekommt schwuppdiwupp die silberne Ehrennadel für 25-jährige Vereinstreue. Das wollen viele Engagierte heutzutage nicht mehr. Auch im Berufsleben wird von den Menschen ja erwartet, dass sie flexibel bleiben.

Was raten Sie den Vereinen mit solchen Problemen?

Sie müssen Wege finden, wie sich Freiwillige auch für eine befristete Zeit bei ihnen einbringen können. Vereine, die sich in ihrer Organisationsform weiterentwickeln, haben weniger Schwierigkeiten, Engagierte zu finden. Ich kenne beispielsweise ein Kulturhaus in einem Mannheimer Stadtteil, das sein komplettes Programm in Projekte aufteilt. Solch eine Struktur setzt aber eine ganz neue Denkweise voraus. Und dazu möchten wir mit unserer Freiwilligenbörse beitragen. In Zukunft werden wir den Vereinen Fortbildungsangebote unterbreiten, gute Beispiele aufzeigen und darüber hinaus praktisches Handwerkszeug vermitteln.

Welche Bereiche des ehrenamtlichen Engagements sind am Gefragtesten?



So pauschal lässt sich diese Frage nicht beantworten. Wer Übungsleiter werden will, muss in der Regel nicht dem Umweg über die Freiwilligenbörse gehen, sondern informiert sich direkt bei den Sportvereinen. Die meisten, die zu uns kommen, wollen sich im sozialen Bereich engagieren, häufig auch in Kombination mit Themen wie Bildung oder Kultur. Alles, was mit Begegnung und Kommunikation zu tun hat, ist sehr gefragt. Besonders Patenschafts- und Mentorenprojekte boomen derzeit: wie Lesepaten in Kindergärten oder Mentoren, die Jugendliche beim Weg von der Schule in den Beruf begleiten.

Wie können Sie konkret Menschen helfen, die ein neues ehrenamtliches Engagement suchen?

Zunächst können sie sich über unsere Onlinedatenbank informieren, in der derzeit über 170 Angebote aufgelistet sind. Wir bieten aber auch persönliche Beratungsgespräche an. Interessieren Sie sich für bestimmte Felder wie Umwelt- oder Bildungsprojekte? Wie sind Ihre zeitlichen Möglichkeiten? Sind Sie mobil? Das sind nur einige Fragen, die wir stellen, um ein passendes Angebot zu finden. Und dann bieten wir auch noch Orientierungskurse mit einem Schnupperengagement an oder unsere Veranstaltungsreihe "vermittelBar", in der Vereine und Organisationen ihre Arbeit vorstellen. Besonders das Schnupperengagement ist sehr erfolgreich. Dort haben wir eine Trefferquote von fast 100 Prozent.

Info: Freiwilligenbörse, Forum am Park, Poststraße 11, 69115 Heidelberg, Telefon 06221 / 7262172. Mehr unter www.freiwilligenboerse-heidelberg.de