Von Holger Buchwald

Räumungsklagen, Streit um Stellplätze, Rauchmelder und Geruchsbelästigungen - wenn es um die eigenen vier Wände geht, liegen bei Mietern wie Vermietern häufig die Nerven blank. Einige Entscheidungen des Amtsgerichts Heidelberg, die Abteilungsleiterin Susanne Puhl und Direktorin Jutta Kretz aus den letzten Monaten zusammengetragen haben, zeigen, worauf Kläger und Beklagte achten sollten.

Eine Eigenbedarfskündigung darf man nicht voreilig aussprechen. Diese Erfahrung machte ein Vermieter in Dossenheim. Weil sein Sohn einen Jura-Studienplatz in Heidelberg "so gut wie sicher" habe und er deshalb die Wohnung benötige, kündigte er seiner langjährigen Mieterin. Kurz nachdem diese ausgezogen war, vermietete er das Appartment aber wieder an eine andere Person, weshalb die ehemalige Mieterin ihn auf mehrere Tausend Euro Schadensersatz verklagte. Das Amtsgericht gab der ehemaligen Mieterin weitgehend recht. Bei einer Eigenbedarfskündigung müsse die Wahrscheinlichkeit, dass die Wohnung tatsächlich selbst benötigt werde, einigermaßen sicher sein, eine "Vorratskündigung" hingegen sei nicht zulässig. Im konkreten Fall hatte der Sohn zum Zeitpunkt der Kündigung viel zu schlechte Noten, um an einen Studienplatz in Heidelberg zu denken. Sein späterer Abiturdurchschnitt reichte bei Weitem nicht aus. (Aktenzeichen: 25 C 30/15).

Die Miete muss pünktlich überwiesen werden. Das ist allgemein bekannt, trotzdem landen auch Fälle des Zahlungsverzuges immer wieder beim Heidelberger Amtsgericht. In einem Fall hatte eine Heidelbergerin mehrfach die Miete verspätet oder unvollständig überwiesen. Als sie mit insgesamt mehr als zwei Monatsmieten in Verzug war, kündigte ihr die Vermieterin fristlos. Im Räumungsverfahren beglich die Schuldnerin die Forderung zwar rechtzeitig, sodass die Kündigung zunächst unwirksam wurde. Allerdings zeigte sich die Frau, die auf dem Boxberg wohnte und 400 Euro im Monat bezahlen sollte, weiter uneinsichtig. Noch während des laufenden Prozesses ließ sie wieder eine Zahlungsfrist verstreichen. Die Konsequenz: Sie musste die Wohnung räumen (21 C 194/15).

Ähnlich renitent verhielt sich ein anderer Mieter aus der Plöck, der in 5 von 13 Fällen seine Miete zu spät überwiesen hatte. Am Ende summierte sich der Zahlungsverzug auf 22 Tage. Für das Amtsgericht Heidelberg war dies ein ordentlicher Kündigungsgrund. "Solch eine schlechte Zahlungsmoral bedeutet für den Vermieter einen erheblich höheren Verwaltungsaufwand", begründet Richterin Susanne Puhl die Entscheidung (25 C 97/15)

Vielleicht wollte sie sich gegen angeblichen Mietwucher wehren. Ganz klar ist nicht, warum eine Mieterin die Unterschrift ihrer Vermieterin fälschte und sich von deren Konto 500 Euro selbst überwies. Für das Amtsgericht Heidelberg stand aber fest: Die Geschädigte durfte der Betrügerin fristlos kündigen. Das Vertrauensverhältnis zwischen Mieter und Vermieter sei "gravierend gestört" (21 C 208/15).

Die Installation von Rauchmeldern müssen Mieter nicht nur in ihren Schlafzimmern, sondern auch in Wohnräumen dulden. Schließlich ist nicht auszuschließen, dass jemand darin schläft, so Amtsgerichtsdirektorin Jutta Kretz (25 C 94/15). Die Mieter müssen auch zulassen, dass ein Vermieter eigene Rauchmelder installieren lässt. Er kann sich nicht darauf berufen, eigene Geräte angebracht zu haben. "Hier wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Einbau und die spätere Wartung von Rauchmeldern für das gesamte Gebäude in einer Hand liegen, und dass dadurch ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet wird", so Kretz (21 C 119/15).

Wohnmobile dürfen nicht auf einem kleinen Pkw-Stellplatz abgestellt werden. Der Eigentümer einer Wohnung in Dossenheim hat sich erfolgreich per Unterlassungsklage dagegen gewehrt, dass sein Nachbar das über den Parkplatz herausragende Gefährt vor dem Haus abstellt (45 C 58/15).

Ein Imbiss ist kein Laden. Daran musste der Eigentümer eines gewerblichen Objektes in der Weststadt erinnert werden. Laut Teilungserklärung durfte er die Räume nur als "Ladeneinheit" nutzen und nicht zur Abgabe von Speisen und Getränken. Die Wohnungseigentümergemeinschaft hatte wegen der erhöhten Geräusch- und Geruchsbelästigung zu Recht auf Unterlassung geklagt (45 C 112/14).