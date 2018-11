Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Endgültig Abschied zu nehmen, ist schwer. An die 300 Trauerenden gingen am Montag auf dem Heidelberger Bergfriedhof diesen Weg. Zu Grabe getragen wurde der Fotograf der Rhein-Neckar-Zeitung, Stefan Kresin. Die Wertschätzung, die der 65-Jährige in der Stadt genossen hat, zeigte sich in der stillen Anteilnahme vieler Repräsentanten des öffentlichen Lebens. Unter ihnen Oberbürgermeister Eckart Würzner, die Bundestagsabgeordneten Lothar Binding und Karl A. Lamers, der ehemalige Landtagsabgeordnete Werner Pfisterer, Manfred Lautenschläger, Thorsten Schmidt, Intendant des "Heidelberger Frühlings", und einige Gemeinderäte. Gekommen waren aber auch die Freunde und die Kollegen des Bildjournalisten.

Zu ihnen sprach Pfarrerin Monika Mayer-Spraul tröstende Worte. Der Ehefrau und den drei Söhnen wünschte sie, dass sie die "Kraft finden mögen, den Tod zu bejahen". Sie erinnerte daran, dass "nur bleibt, was aus der Liebe kam".

Es war RNZ-Geschäftsführerin Inge Höltzcke, die auf das lange Arbeitsleben von Stefan Kresin einging, die ihn als "Aushängeschild" der Zeitung beschrieb und noch einmal betonte, welch Schock der plötzliche Tod für alle in der RNZ war. Sie erinnerte daran, dass die RNZ nicht nur einen herausragenden Fotografen, sondern auch einen wertvollen Menschen verloren habe.

Diesen Menschen, der im Laufe der Jahrzehnte zum Freund geworden war, porträtierte Chefredakteur Klaus Welzel. "Durch den Tod klärt sich das Verhältnis zwischen den Menschen", sagte er und "man erfasst in nie zuvor gekannter Klarheit, wie man wirklich zu jemandem stand". Was jetzt fehle, das seien nicht nur die Fotos. "Wenn ein Freund weggeht, muss man die Türe schließen, sonst wird es kalt", zitierte er zum Abschied Bert Brecht.

RNZ-Betriebsrat Klaus Runge erinnerte an das Gewerkschaftsmitglied Stefan Kresin, "einer der Aktivsten", einer, der sich auch immer für die nicht angestellten freien Mitarbeiter eingesetzt habe. Und auch Herbert Rabl, der für alle Kollegen außerhalb der RNZ sprach, zeigte sich erschüttert vom Tod des Fotografen mit dem "streitbaren Geist" und der großen Nachdenklichkeit.

Tief bewegt hörte die Trauergemeinde zum Abschluss der Feierstunde die herzzerreißenden Worte von Philipp Kresin. Auch im Namen seiner Brüder war er dankbar für die "Welle des Mitgefühls" und an seinen Vater gerichtet: "Du warst der liebste Papa, den ich mir vorstellen kann. Danke für alles". Das Leben von Stefan Kresin ist zu Ende. Es war ein erfülltes Leben geprägt von Liebe.