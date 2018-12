Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Nichts hat er verloren. Nicht seinen Biss, nicht seine stichelnden Gemeinheiten, seinen Witz, seinen wachen Verstand und auch nicht seine kleinen Eitelkeiten. Wenn Klaus von Beyme, der am 3. Juli seinen 79. Geburtstag feiert, am Rednerpult steht und über seine "turbulente Zeit" erzählt, dann ist dies eine Mischung aus Anekdötchen, persönlicher Biografie, wissenschaftlichem Anspruch und einer ungebrochenen Einmischung in die Politik, Hochschulpolitik mit eingeschlossen.

Als jetzt der Freundeskreis für Archiv und Museum der Universität Heidelberg ins Archivmuseum einlud, da stellte sich schnell heraus: Die Plätze reichen nicht aus. Also zog man flugs ins gegenüberliegende Dolmetscherinstitut um. Gekommen waren junge Studenten, aber auch viele Grauköpfe, die ihre eigene, oftmals heftige Geschichte mit dem renommierten Politologen haben. Bis heute nicht vergessen sind die alten Grabkämpfe in den 70er Jahren zwischen den studierenden Maoisten vom KBW und ihrem Hochschullehrer, den sie damals als "Scheißliberalen" titulierten. Einer von ihnen saß übrigens im Publikum Dietrich Hildebrandt. Zehn Jahre jünger als der Politik-Professor, erkannte der ehemalige Landtagsabgeordnete der Grünen jetzt: "Wir waren schon 1974 auf der Verliererstraße, und von Beyme wusste im Seminar mehr als wir." Eine späte Genugtuung für von Beyme - oder auch nicht. Denn was juckt es ihn noch, einem der für seine wissenschaftlichen Auszeichnungen, nationale und internationale, wahrscheinlich ein eigenes Zimmer braucht, der laut einer Studie von 1998 als einziger Deutscher unter den Top Ten der weltweit wichtigsten Politikwissenschaftler landete. Selbst wenn noch einer im Lauf der Jahre hinzugekommen sein sollte, an von Beyme kommt man in seinem Fach nicht vorbei, ein Blick auf die meterlangen Veröffentlichungen zeigt es.

Aber es ist ja nicht nur die Politik, die ihn sein Leben lang beschäftigte. Die Philosophie kommt dazu, die Soziologie. Jura hat er auch einmal studiert. Und dann ist da noch die Kunstgeschichte, die ihn interessiert. Als der Mann, seit 55 Jahren SPD-Mitglied, nach Heidelberg kam, da hätte der Bauhaus-Fan am liebsten die Stadthalle und die Uni-Bibliothek in die "Luft gesprengt". Der Ästhetik wegen. "Wenn ich allerdings sehe, was dann gebaut wurde, dann muss man von der Sprengung absehen". Das neue Theater schneidet bei ihm da noch ganz gut ab.

Eine gute Stunde hat Klaus von Beyme, um über sich zu sprechen. Viel zu kurz für ein langes, interessantes Leben. So kann er nur streifen, was die Besucher interessiert, kann berühmte Namen nennen wie Alfred Weber oder Dolf Sternberger, die ihm Mentoren und Freunde waren, kann nur kurz erklären, weshalb er mit einer Ehrenprofessur der Moskauer Lomonossow-Universität ausgezeichnet wurde und warum er so gut Russisch spricht, was er an der Volkshochschule lernte.

Man muss schon sehr aufmerksam sein, um mit diesem "Universalgelehrten", als der er sich wohl sieht, Schritt zu halten. Mit Chronologie und Wohlgeordnetsein muss man ihm gar nicht erst kommen. Vielleicht wird er ja zu seinen vielen Veröffentlichungen irgendwann noch eine Autobiografie hinzufügen. Nächstes Jahr, zum 80., wäre doch ein guter Zeitpunkt. Und es wäre schön, wenn dann auch darin stünde, dass seine Studenten, als er 1999 emeritiert wurde, 250 weiße Rosen für ihn regnen ließen. Was ihn zu "Tränen rührte". Wer hätte das von dem Scharfzüngigen gedacht?