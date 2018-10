buc. Kaum zu glauben: In Heidelberg, der Stadt mit der höchsten Ärztedichte im Südwesten der Republik, werden die Hausarztbesuche langsam zum Problem, weil die Mediziner chronisch überlastet sind. Zugegeben, ganz so dramatisch ist es noch nicht, denn mit der Mobilitätsoffensive der AOK-Krankenkasse Baden-Württemberg und des Hausärzteverbandes soll die Vor-Ort-Versorgung auch weiterhin gewährleistet werden.

Neuerdings können medizinische Fachangestellte eine Zusatzausbildung zur sogenannten Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis ("Verah") machen und dadurch selbstständig die Patienten zu Hause behandeln. "Wir müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen, um die zukünftige Versorgung vor Ort gewährleisten zu können", sagte Stefan Strobel, Geschäftsführer der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, bei der Übergabe des "Verah"-Mobils.

Nachdem das Programm 2010 in Donaueschingen gestartet wurde, bekam die Hausarztpraxis in der Kleingemünder Straße in Ziegelhausen am Mittwoch als erste in Heidelberg einen der VW-Kleinwagen ausgehändigt, mit dem die Patienten, unabhängig von der Krankenkasse, besucht werden. Hausarzt Dr. Cornelius Rennow erklärte die Vorteile, die sich die Gemeinschaftspraxis dadurch erhofft: "Die ,Verah' ist eine Entlastung für uns Ärzte, gerade bei chronisch kranken Patienten sind Hausbesuche an der Tagesordnung, die sich jetzt natürlich besser organisieren lassen." Das sieht auch seine Kollegin Isolde Nippa so: "Bei über 500 Hausbesuchen im Quartal hilft dieses arbeitsteilige Verhältnis ungemein." Praxismitarbeiterin Jeannette Schulz hat sich in Absprache mit der Hausarztpraxis dazu entschlossen, eine "Verah" zu werden. "Als Behandlungsassistentin kann ich den Ärzten jetzt noch mehr unter die Arme greifen." Mit der 200-stündigen Zusatzausbildung kann sie, gerade bei chronisch kranken Patienten, Aufgaben übernehmen, die sonst von den Hausärzten gemacht werden müssten.

Neben der Gemeinschaftspraxis in Ziegelhausen haben auch schon zwei weitere Praxen in Heidelberg Interesse an dem Angebot bekundet, so dass die Verah-Mobile - ein VW "up!" - bald zum Heidelberger Straßenbild gehören werden.