tt. Man fühlt sich ein wenig wie im Kasino, wenn man derzeit die Automaten in den Parkhäusern der Stadtwerke Heidelberg Garagen GmbH nutzt. Denn wenn man kein passendes Kleingeld oder nur einen alten Fünf-Euro-Schein zum Bezahlen seines Tickets zur Hand hat und die Parkgebühr mit einem größeren Geldschein bezahlen muss, spuckt der einem - wie ein einarmiger Bandit - jede Menge Wechselgeld in Münzen aus. Denn im Moment kann man weder mit EC-Karte noch mit Geldkarte oder einem neuen Fünf-Euro-Schein bezahlen.

"Wir stellen gerade unser Kassensystem um", berichtet Stadtwerke-Sprecherin Ellen Frings auf RNZ-Anfrage. Deshalb könne man im Moment weder mit einer Karte noch mit einem neuen Fünf-Euro-Schein seine Parkgebühren bezahlen. "Unser altes System war veraltet, das neue bekommt neue Funktionalitäten und ein besseres Management", so Frings. Auch die Handhabung für den Kunden soll einfacher werden und die Auslastung in den Garagen beim Modehaus Kraus (P 6), am Kornmark (P 12), am Nordbrückenkopf (P 16) und unter dem Friedrich-Ebert-Platz (P 10) soll durch das neue System erhöht werden. Es kann beispielsweise ermitteln, wie lange ein Platz im Durchschnitt belegt ist.

Die Funktionalität des bisherigen Systems sei schon seit einiger Zeit eingeschränkt, berichtet Frings. Zunächst waren die Zahlungen per EC- und Geldkarte nicht mehr möglich, als die neuen Fünf-Euro-Scheine im Mai eingeführt wurden fiel auch diese Zahlungsmöglichkeit weg. "Die Umstellung soll am 22. November abgeschlossen sein", verspricht Frings und bittet alle Parkhausnutzer bis dahin um Verständnis. Ein früherer Wechsel habe aber keinen Sinn gemacht, da die Änderungen zusammen in das neue System eingepflegt werden sollten.

Schon jetzt gibt es zur Zahlungsthematik Hinweise an den Einfahrten der Parkhäuser, die Stadtwerke wollen nun diese Hinweise noch deutlicher kenntlich machen, so Ellen Frings.