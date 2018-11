Uni-Rektor Bernhard Eitel will die Chancen für Schummel-Doktoranden verringern. Archiv-Foto: Kresin

Von Klaus Welzel

Als erstes Bundesland will Baden-Württemberg gesetzgeberische Konsequenzen aus den Plagiaten bei Doktorarbeiten ziehen. Die Rhein-Neckar-Zeitung sprach mit Universitätsrektor Bernhard Eitel über die Vorschläge aus dem Wissenschaftsministerium, über die die RNZ in ihrer Samstagausgabe exklusiv berichtete. Auslöser der Plagiatsdebatte war auch die Doktorarbeit der FDP-Politikerin Silvana Koch-Mehrin, der seitens der Universität Heidelberg nach sorgfältiger Prüfung der Doktortitel wieder aberkannt worden war. Koch-Mehrin hatte gegen diese Aberkennung erfolglos geklagt.

> Rektor Eitel, künftig sollen nicht mehr einzelne Professoren einen Doktoranden annehmen dürfen, sondern ein Gremium soll über jeden Antrag abstimmen. Eine sinnvolle Initiative?

Grundsätzlich ist dieser Weg richtig. Die Auswahl der Doktoranden kann aber nicht unabhängig gesehen werden von der Betreuung. In den strukturierten Promotionsprogrammen an der Universität Heidelberg erfolgt die Auswahl der Doktoranden durch ein Gremium und die Betreuung durch mehrere Professorinnen und Professoren. Auch bei Individualpromotionen müssen wenigstens zwei Professoren als Prüfer bzw. Gutachter eingebunden sein und stehen damit auch als Ansprechpartner zur Verfügung.

> Viele Doktoranden dürften es begrüßen, wenn ihr Professor sie künftig intensiver betreut. Wie viele Doktoranden betreut denn ein Professor an der Ruperto Carola im Durchschnitt?

Darüber führen wir keine Statistik. Generell gilt aber, dass Professoren mit vielen Drittmitteln mehr Doktoranden betreuen und auch beschäftigen, als andere. Denn häufig können die Qualifikationsstellen für Doktoranden nur über Projektmittel finanziert werden. Intensive Betreuung von Doktoranden darf jedoch nicht missverstanden werden als enge Anleitung und ständige Überprüfung. Denn es geht bei der Promotion um die Heranführung an das eigenständige wissenschaftliche Arbeiten und die Möglichkeit, auch selbst gewählten Forschungsfragen und Hypothesen nachzugehen.

> Wie viele Doktoranden gibt es denn an der Heidelberger Universität?

An der Ruperto Carola werden zurzeit rund 6500 Doktoranden betreut, ein nennenswerter Teil in strukturierten Promotionsprogrammen. In den Graduiertenschulen und Graduiertenkollegs werden sie von Betreuerteams auf dem Weg zur Promotion begleitet. Auch unsere Graduiertenakademie bietet zusätzliche Qualifikationsmöglichkeiten und ist über die ganze Universität hinweg Ansprechpartner für alle Doktoranden.

> Geplant ist auch, die Mittelvergabe nicht mehr an die Zahl der Doktoranden zu koppeln. Ist das eine gute Idee?

Die Betreuung von Doktoranden erfordert viel Zeit und Engagement von den Professorinnen und Professoren. Ich habe keine Einwände dagegen, die Doktorandenbetreuung aus der leistungsorientierten Mittelvergabe (LOM) herauszunehmen. Es sollte aber schon seinen Niederschlag irgendwo geben, wenn sich die Lehrenden intensiv um ihre Doktoranden kümmern.

> Externe Doktoranden sollen zugleich in die Hochschule besser eingebunden werden und dort durch einen Promovierendenkonvent eine Stimme erhalten. Stehen Sie dem positiv gegenüber?

Eine stärkere Stimme der Doktoranden begrüße ich und ein Doktorandenkonvent der externen, der eingeschriebenen und der beschäftigten Doktoranden kann sicher ein gutes Forum sein, um die Anliegen der Nachwuchswissenschaftler zu formulieren und zu vertreten. Wir müssen nur regeln, dass es keine Doppelvertretung gibt, denn heute werden Teile von ihnen bereits den Studierenden und andere dem akademischen Mittelbau zugerechnet und von den jeweiligen Repräsentanten vertreten.

> Ziel der Reform ist es, Schummeldoktoranden wie Silvana Koch-Mehrin keine Chance mehr zu geben, sich den akademischen Grad mit unlauteren Mitteln zu erwerben. Halten Sie die Reform dafür für den richtigen Ansatz?

Es ist wichtig und gut, den Blick auf die Doktorandenausbildung zu lenken. Auch der Weg der Ministerin, mit den zuständigen Universitäten gemeinsam Maßnahmen für mehr Qualitätssicherung im Verfahren zu definieren und zu ergreifen, ist begrüßenswert. Auf diese Weise kann die Grauzone vermindert werden. Bewusstes Fälschen oder Plagiieren wird man jedoch auch damit kaum verhindern können.