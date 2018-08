Das mittlere der drei Wehrfelder an der Staustufe Karlstor wird zwischen April und Oktober erneuert. Rund fünf Tonnen Stahl werden am Wehrverschluss, der zusammen mit den beiden anderen für eine gleichbleibende Wassertiefe sorgt, erneuert. Foto: WSA Heidelberg

Von Timo Teufert

Die Zeit zwischen den kritischen Hochwassermonaten nutzt das Wasser- und Schifffahrtsamt, um von April bis Oktober den mittleren Wehrverschluss an der Staustufe Karlstor zu erneuern. Dort muss der etwa 80 Jahre alte Wehrverschluss ausgetauscht werden. Diese Stahlwalze staut das Wasser im Oberlauf auf, sodass für die Schifffahrt immer eine konstante Wassertiefe zur Verfügung steht.

Weil die Baustelle durch einen Revisionsverschluss gesichert wird, kann das Neckarwasser nur noch über zwei der drei Wehrfelder abfließen. Deshalb wird im Zweischichtbetrieb - unter bestimmten Lärmschutzbedingungen - bis Ende Oktober gearbeitet, um vor der Hochwassersaison fertig zu sein.

Eine Spezialfirma aus Sachsen-Anhalt wird an der Wehrwalze den Korrosionsschutz erneuern und beschädigte Stahlbleche austauschen. Schätzungsweise fünf Tonnen Stahl werden so ersetzt, die mit Nieten an der Unterkonstruktion befestigt werden. Damit alles hält, sind gut 2000 neue Nietverbindungen nötig.