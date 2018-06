Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Hänsel und Gretel würden sich im Heidelberger Wald nicht verlaufen. Denn dort weisen mächtige Sandsteine mit eingemeißelten Inschriften den Weg. Wie selbstverständliche liegen sie an Kreuzungen und Abzweigungen, sie scheinen immer schon da gewesen zu sein. Ihre Aussage ist klar: Ein einfacher Pfeil sagt, wie der Weg heißt, er ist sozusagen das "Straßenschild", der gefiederte Pfeil nennt das Ziel. Von "Spaßvögeln" können sie nicht in die falsche Richtung gedreht werden, vor Beschädigung sind sie fast sicher, allenfalls Obelix könnte sie wegtragen. Größtenteils fanden Findlinge an Ort und Stelle Verwendung, aufwendig behauene Steine werden wohl an den Zielort transportiert worden sein.

770 an der Zahl sind im Gebiet des Stadtwaldes derzeit bekannt, und ihre Verbreitung reicht noch etwas über den Heidelberger Forst hinaus - bis nach Leimen, zum Weißen Stein und nach Schönau. Andernorts gibt es in Deutschland nur vereinzelt und in geringerer Anzahl vergleichbare Wegweiser. Ganz so alt wie die Märchen der Brüdern Grimm sind die Steine aber nicht: Mit dem Aufstellen wurde in den 1880er Jahren begonnen, 1910 war das Unternehmen weitgehend abgeschlossen.

In der Anfangszeit herrschte eine einheitliche Typografie vor, später fanden auch andere Schriftarten Verwendung. Das markierte Wegenetz lud nicht nur die Einheimischen zum Wandern ein, es war auch ein Angebot für die ortsunkundigen Gäste, die in zunehmender Zahl Heidelberg als Fremdenverkehrsstadt schätzten.

Die Städter waren zu dieser Zeit dabei, den Wald als Erholungsraum zu entdecken, die Infrastruktur folgte der Nachfrage: Schon seit den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts bot das Hotel Molkenkur eine Molke-Diät, auf dem Speyerer Hof konnten Ausflügler einkehren.

Vornehme Gäste stiegen seit 1875 auch hoch über der Stadt im Schlosshotel ab, daneben eröffnete das Hotel Bellevue als Sanatorium, und 1890 fuhr zum ersten Mal die Bergbahn zur Molkenkur. In landschaftlich reizvoller Umgebung konnten zahlungskräftige Reisende im Hotel Kohlhof übernachten. Schutzhütten und Ruhebänke luden zum Rasten, und die Inschriften auf den Steinen sagten, wo es lang geht. Vor zwei Jahren wurde Heidelberg als erster Stadt in Deutschland das weltweit vergebene Prädikat "Erholungswald" verliehen - das ist auch das Resultat einer Entwicklung, die im 19. Jahrhundert begann.

Wind und Wetter haben den Brocken wenig anhaben können, der Königstuhl-Sandstein ist dauerhaft. Nur Erde hatte sich festgesetzt, Moos war darauf gewachsen, und die eingemeißelten Schriften waren verblasst und oft unleserlich. "Da muss man etwas machen", dachte sich vor ein paar Jahren Peter Hellwig. Er war Vorsitzender der Kurpfälzer Gleitschirmflieger, die gerade ihren Startplatz am Königstuhl anlegen wollten. "Wir wollten etwas Gutes tun", sagt er. Es entstand die Idee, die Steine zu renovieren. Die Gleitschirmflieger brachten das Projekt in den Arbeitskreis "Sport und Natur" ein. Beim Volksfest "Lebendiger Neckar" warben sie um Mitstreiter, aus der Idee wurde ein Projekt der Bürgerschaft, die Leitung hatte Hellwig. Das Landschafts- und das Sportamt der Stadt leisteten mit ihren Mitarbeitern und passendem Gerät Vorarbeit, dann gingen die

769 Steine wurden "renoviert"

Ehrenamtlichen ans Werk. Mit Geduld und ruhiger Hand renovierten sie im Verlauf von sieben Jahren 769 Steine. Der 770. lag schon an seinem Platz am Riesensteinweg, er trug aber noch keine Inschrift. Zum Abschluss ihrer Aktion stifteten die Gleitschirmflieger die Gravur. Im vergangenen Jahr ehrte die Stadt die rund einhundert ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Aktion bei einem Empfang im Rathaus.

Die Wegweisersteine im Stadtwald sind nicht nur ein einzigartiges Kulturdenkmal, sie sind auch ein Beispiel für Nachhaltigkeit. Obwohl sie zumeist 100 oder mehr Jahre auf dem Buckel haben - ein wenig Wasser und Farbe genügen, und sie sind wieder wie neu. So können sie auch in 100 Jahren noch den Weg weisen. Allerdings: Schon jetzt sieht man einigen die Verjüngungskur nicht mehr an, besonders wenn die Schrift zur Wetterseite zeigt. Die Schriftenmaler müssen folglich nicht befürchten, dass ihnen die Arbeit ausgeht. Im Winter machten sie Pause. Aber wenn jetzt die Frühjahrssonne durch die Bäume scheint, geht es wieder los. Dann wird ein Team von etwa zehn Leuten, ausgestattet mit Bürsten, Pinseln und Spezialfarbe, die beschauliche Buchstaben-Malerei wieder aufnehmen.