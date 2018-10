rie. Erneut hat eine geschlossene Schranke, die sich nicht öffnen ließ, verhindert, dass Rettungssanitäter schnell zu einer verletzten Person im Wald kommen konnten. Nachdem am Ostermontag eine Frau nach einem Kreislaufkollaps im Handschuhsheimer Wald 40 Minuten lang auf Hilfe warten musste, weil der Schlüssel des Roten Kreuzes nicht zu einer Absperrung gepasst hatte (die RNZ berichtete), ist es am 9. Mai am Philosophenweg passiert.

Editha Appell war an diesem Tag im Wald oberhalb des Philosophenwegs gestürzt, wie sie der RNZ berichtete. "Eine Joggerin rief den Rettungsdienst, der nach 15 Minuten kommen sollte." Doch nach einer halben Stunde war immer noch niemand da. Ein zweiter Anruf brachte Klarheit: Das Rote Kreuz stand vor der Schranke am Ende der Neuenheimer Albert-Ueberle-Straße - und konnte mit seinem Generalschlüssel nichts anfangen. Schließlich kam die Feuerwehr und öffnete die Schranke mit Gewalt. Erst nach über einer Stunde konnte Editha Appell verarztet werden.

Im Gegensatz zum Handschuhsheimer Fall, wo der Schlüssel der Sanitäter einfach nicht passte, geht dieser Fall laut Forstamtsleiter Ernst Baader auf Sabotage zurück. "Das Schloss der Schranke wurde mit Sekundenkleber unbrauchbar gemacht." Das sei an genau dieser Schranke durchaus schon öfter vorgekommen - trotz häufiger Kontrollen seiner Mitarbeiter. Baader vermutet, dass jemand dahinter steckt, dem es nicht in den Kram, dass dort überhaupt Autoverkehr herrscht. "Aber die Gartenbesitzer müssen ja irgendwie zu ihren Grundstücken kommen", so Baader. Rund 50 Privatpersonen besäßen einen eigenen Schlüssel für die Schranke.

Die Barriere am Ende der Albert-Ueberle-Straße gibt es laut Baader seit rund 30 Jahren. Genau wie für die Schranken im Wald habe der Rettungsdienst auch für sie einen Generalschlüssel. Der Vorfall wird dennoch Konsequenzen haben: "Wir müssen uns irgendetwas einfallen lassen angesichts der Zerstörungen, die dort immer wieder auftauchen", so Baader. Mit seinem Team sucht er nach einer technischen Lösung, um Sabotageaktionen künftig zu erschweren.