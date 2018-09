ulb. Ein paar leere Bierflaschen stehen einsam am Bismarckplatz. Auf der Neckarwiese ist schon mehr los: Da tummeln sich die Schüler wie in jedem Jahr, um den Beginn ihrer Sommerferien zu feiern. Allzu viele sind es aber nicht - das Wetter will nicht so recht mitspielen. Generell gilt: Die Zahlen gegen zurück, was die Teilnehmer und die Alkoholleichen angeht. Im letzten Jahr hätten trotz Sonnenscheins nur fünf Schüler über die Stränge geschlagen, erzählt Polizeisprecher Dieter Klumpp. Kommunaler Ordnungsdienst, Polizei, Rotes Kreuz und DLRG haben die Lage im Griff. Da werden nicht nur Rucksäcke, sondern auch Hosentaschen kontrolliert - schließlich sind nicht nur Spirituosen, sondern auch Zigaretten für Minderjährige verboten.

Die Jugendlichen kooperieren, wenn auch ein bisschen widerwillig. Ab und zu schnuppern die Beamten sogar an verdächtigen Plastikflaschen - schließlich kennen sie die Tricks. Was an Hochprozentigem entdeckt wird, muss ausgeleert werden: und zwar von den Besitzern selbst. Früher hätte der weggeschüttete Alkohol für eine Party des ganzen Reviers gelangt. "Heute würde es nicht mal fürs Schichtfest reichen", lacht Klumpp zufrieden.

Problematischer sind die Diebstähle, die bei der alljährlichen Schülersause passieren. Und die vielen Verletzten, die es in jedem Jahr gibt: Barfußlaufen ist nämlich bei all den Scherben keine gute Idee. Damit das Rote Kreuz beim nächtlichen Notfall helfen kann, wurden Scheinwerfer aufgebaut. Weil wenig los war, wurden die meisten Polizisten gegen 18.30 Uhr abgezogen wurden, der Rest ging um 21 Uhr.