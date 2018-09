ths. In Heidelberg bleibt die Wasserversorgung in kommunaler Hand. Der Entwurf einer EU-Richtlinie, die die europaweite Ausschreibung von Konzessionen für die Wasserversorgung fordert, wenn diese nicht zu hundert Prozent öffentlich-rechtlich organisiert ist, und damit eine Privatisierung möglich machen würde, könnte in der Stadt gar nicht greifen. In einem "juristisch sauberen Weg", so OB Eckart Würzner bei einer Pressekonferenz, habe die Stadt vor zwei Jahren den Eigenbetrieb "Stadtbetriebe Heidelberg" gegründet und den Stadtwerken, einer hundertprozentigen Tochter, die Konzession für siebzig Millionen Euro abgekauft.

Damit liegt die Kontrolle der Wasserversorgung unmittelbar in städtischer Verantwortung, auch wenn die Stadt die Betriebsführung wiederum den Stadtwerken übergab. Diese führen aus der Sicht Würzners "den Betrieb der Wasserwerke und der Quellen seit vielen Jahren zu unserer höchsten Zufriedenheit und stehen für eine hohe Qualität des Wassers". Dies garantiere, dass Heidelberger Trinkwasser auch künftig lokal gefördert werde und die Quellen auf Heidelberger Gemarkung nutzbar blieben.

"Uns ist es sehr wichtig, den hohen Trinkwasserstandard zu erhalten und europäischen Zwangseingriffen zur Privatisierung einen Riegel vorzuschieben", erklärte auch Rudolf Irmscher, der Geschäftsführer der Stadtwerke. Noch drastischer drückte es Stadtkämmerer Hans-Jürgen Heiß als Betriebsleiter der "Stadtbetriebe Heidelberg" aus: "Das Medium Wasser ist das falsche Instrument für politische Experimente!" Im Schulterschluss stehen ebenfalls die Deutschen Wasserverbände, der Deutsche Städtetag, die Metropolregion und natürlich der Heidelberger Gemeinderat, der sich in seiner Sitzung am 6. Juni mit einer Petition beschäftigt, die sich gegen die Privatisierungspläne der EU wehrt.

Das Trinkwasser in Heidelberg stammt zu fünf Prozent aus sieben Quellen, von denen drei ins Wasserwerk Schlierbach fließen. Die meisten anderen Quellen entspringen in Ziegelhausen und liefern damit "weiches" Wasser. Neben Schlierbach sorgen noch die Wasserwerke Entensee und Rauschen, die Grundwasser aus größerer Tiefe und damit "härteres" Wasser aufnehmen, dafür, dass 68 Prozent des Trinkwassers direkt aus Heidelberg stammen. 27 Prozent liefern Verbände zu, an denen die Stadtwerke beteiligt sind.

Die jährlichen Kosten für den Betrieb des Netzes mit 34 Hochbehältern, 22 Versorgungszonen und 28 Zwischenpumpstationen, die jährlich zehn Millionen Kubikmeter Trinkwasser in die Leitungen befördern, bezifferte Irmscher auf rund zwanzig Millionen Euro. Das Schlierbacher Wasserwerk selbst versorgt zusätzlich Ziegelhausen und die Altstadt. In den beiden riesigen Trinkwasserbehältern befinden sich jeweils 1,5 Millionen Liter Buntsandsteinwasser, dem physikalisch die aggressive Kohlensäure bis auf einen geringen Anteil entzogen wird.