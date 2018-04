Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Vielleicht liegt hier der "Hund begraben": Generation-HD und die "Liste der Vielfalt" wollten im Wahlkampf voneinander profitieren, gingen für ein Weilchen zusammen und stellten dann fest, dass sie eigentlich doch weniger Gemeinsamkeiten haben als gedacht. Liest man die Stellungnahme von Michael Allimadi, dem Vorsitzenden des Ausländer-und Migrationsrates, dann könnte man zu diesem Schluss kommen. Von einem "Shitstorm" spricht Allimadi, der sich derzeit über den neu gewählten Stadtrat Waseem Butt ergieße.

Einzig und allein, weil er es gewagt hatte, der Generation-HD den Rücken zu kehren und als Einzelstadtrat der CDU-Fraktion beizutreten. Was die CDU zur stärksten Kraft (11 Sitze) im Gemeinderat macht.

So recht begreift Allimadi die "Enttäuschung" von Generation-HD und auch der Grünen-Alternativen-Liste (GAL), die eine Fraktionsgemeinschaft bilden, nicht. Schon im Vorfeld gab es offenbar jede Menge Differenzen. So drängte die Vielfaltsliste auf neue Strukturen, Organisation und finanzielle Transparenz, während Generation-HD meinte, dass ihre Regeln weiterhin gelten sollten. Und während Generation-HD eher zu bindenden Entscheidungen der Basis tendierte, wollten die "Vielfälter" zwar auch die Basis befragen, aber den einzelnen Gemeinderat autonom entscheiden lassen.

Die "Grabenkämpfe" setzten sich fort, als es um die Besetzung der Ausschüsse, die Fraktionsbildung oder den Fraktionsvorsitz ging. "Am 23.6. gab es noch zwei Gesprächskanäle der Generation-Vielfalt zur Bildung einer Fraktion: Mit der CDU und mit der GAL", so Allimadi. Und was tat die Basis: Sie wollte laut Allimadi eigentlich gar keine Fraktionsbindung, erlaubte aber schließlich in einer knappen Entscheidung von 9:8 Stimmen, dass ihre beiden Stadträte selbst entscheiden sollten, wohin die Reise geht.

Dabei sei es kein Geheimnis gewesen, dass Michael Pfeiffer, der neben Butt für die Generation-HD in den Gemeinderat einzieht, die GAL favorisierte, während Butt eher zur CDU neigte. Es kam, wie es kommen musste und Butt fragt sich: "Hätte ich die Konflikte in die Gruppierung von GAL und Heidelberg Pflegen und Erhalten hineintragen sollen?". Wollte er nicht und zog sich aus der Generation-HD zurück. Einen Grund, deshalb sein Mandat zurückzugeben, sieht der Unternehmer nicht. Und er verweist darauf, dass doch einige Stadträte wechselten und immer ihr Mandat mitnahmen. Für ihn ist das völlig korrekt, denn schließlich sei eine Gemeinderatswahl auch eine Persönlichkeitswahl.

Für Butt ist Generation-HD Derek Cofie-Nunoo. Ohne ihn sei diese Plattform "kopflos" und im "Zerfallsprozess". Für die Gründer der "Liste der Vielfalt" sei da kein Platz, bestätigt Allimadi und verweist auf Gerüchte, wonach Butt innerhalb der nächsten zwölf Monate zur Aufgabe des Mandats gedrängt werden sollte. Aus seiner Sicht "kommunizieren" "Vielfalt" und Generation-HD nicht. Im Gegenteil, "sie potenzieren sich in ihren Schwächen". "Die Selbsttäuschung aus der Wahlkampfzeit ist bei Waseem Butt vorbei", so der Migrationsvorsitzende.

Im Übrigen erinnerte er daran, dass es nicht Butt war, der sich bei der Generation-HD aufdrängte, sondern dass man auf ihn zukam, mit der Werbung, keine Partei zu sein, sondern eine offene Plattform, die keinem Lager angehöre. Und schließlich sei Butt ja bereits Spitzenkandidat der "Liste der Vielfalt" gewesen, die auch mit ein bis zwei Sitzen hätte rechnen können. "Die Spitzenkandidatur bei Generation-HD bekam er wegen des Symbolgehalts."

Jetzt will sich Butt im Gemeinderat dafür einsetzen, dass sich "alle politischen Gruppierungen interkulturell mehr öffnen, um Brücken in der Stadt zu bauen". Im Moment werden Brücken aber eher eingerissen.