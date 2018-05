tt. Wie geht es weiter mit dem Frauen-Nachttaxi? Diese Frage beschäftigte auch die Stadträte im Haupt- und Finanzausschuss. Das Problem: Die Zahl der eingelösten Tickets hat sich seit der Preiserhöhung im Jahr 2011 fast halbiert. Nur 3850 Fahrten wurden 2013 noch mit dem Spezialfahrschein, den es so nur noch in Heidelberg gibt, gemacht. Zum Vergleich: Im Jahr 2003 waren es noch 22.000 Fahrten. Dementsprechend hat sich auch der Zuschuss der Stadt reduziert: Von 116.000 Euro im Jahr 2003, als ein Ticket 5,60 Euro kostete, auf 20.734 Euro im Jahr 2013. Seit 2011 kostet ein Ticket neun Euro.

"Wir müssen im Hinblick auf die deutlich gesunkenen Nutzerzahlen im Rahmen der Haushaltsberatungen darüber entscheiden, wie wir mit dem Frauen-Nachttaxi weiter verfahren wollen", sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster. Das jetzige Modell rechnet sich nur noch auf langen Strecken, für kurze Strecken ist das Ticket nicht mehr attraktiv. Im Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit war deshalb schon eine Neukonzeption für das Frauen-Nachttaxi im Gespräch. Denn: "Es gibt zwar keine hohe Anzahl an Fahrten mehr, aber sehr wohl einen Bedarf für dieses Angebot", unterstrich Schuster. Die gesunkene Nutzerzahl bedeute nicht, dass Frauen jetzt sicherer nach Hause kämen. "Deshalb finde ich diese niedrige Nutzerzahl sehr bedenklich." Das Frauen-Nachttaxi müsse wieder von den Ursprüngen her diskutiert werden, aber in einem Rahmen, den sich die Stadt leisten könne, so Schuster.

Die Verwaltung hat vorgerechnet, dass der städtische Zuschuss bei einem Ticketpreis von sechs Euro bei den aktuellen Fahrgastzahlen bei 30.000 Euro pro Jahr liege. Das sei aber unrealistisch, da das Fahrgastaufkommen bei einem günstigeren Fahrpreis steigen werde. Nimmt man die Fahrgastzahlen (rund 14.000) von 2010, also vor der Fahrpreiserhöhung, und einen Ticketpreis von sechs Euro an, läge der Zuschuss bei 84.000 Euro.

Bürgermeister Wolfgang Erichson teilte den Stadträten mit, dass es derzeit Verhandlungen im Rahmen der Taxiordnung mit der Taxizentrale gebe. Demnach sollen Anpassungen beim generellen Fahrpreis zum 1. April 2015 und zum 1. Januar 2016 kommen. "Die Taxizentrale hat uns im Rahmen dieser Verhandlungen mitgeteilt, dass sie die Vereinbarung zum Frauen-Nachttaxi kündigen wird", so Erichson. Bislang gibt die Zentrale zwei Euro für jede Frauen-Nachttaxifahrt dazu, einen Euro davon muss der Fahrer tragen.

Künftig will sich die Taxizentrale insgesamt nur noch mit einem Euro beteiligen. "Man hofft so auf eine bessere Akzeptanz bei den Fahrern", berichtet Erichson. Er hatte in der letzten Sitzung berichtet, dass es immer wieder Probleme mit der Einlösung der Frauen-Nachttaxi-Scheine gebe. "Durch diese Entscheidung wird der kommunale Kostenanteil natürlich steigen", sagte Erichson.