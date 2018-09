Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Dienstag, 15.42 Uhr, Haltestelle Rheinstraße in der Südstadt: Eine 77-jährige Dame rennt, um ihre Bahn zum Bismarckplatz noch zu bekommen. Sie sprintet direkt vor der stehenden Straßenbahn über die Gleise zur Tür, der Fahrer sieht sie, sie drückt den Knopf - die Bahn fährt los. Ohne sie.

Diese Geschichte, welche die Südstädterin am Telefon schilderte, ist nur ein Beispiel. Fast jede Woche erreichen diese Zeitung Klagen über Bus- und Bahnfahrer, die ihnen vor der Nase wegfahren. Andere werden gelobt, weil sie extra noch auf einen Fahrgast gewartet haben.

Doch warum verhalten sich die Fahrer so unterschiedlich? "Im Normalfall liegt es im Ermessen des Fahrers, ob er noch wartet oder nicht", sagt Moritz Feier, Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Aber natürlich müssen sie ihre Entscheidung auch davon abhängig machen, ob sie im Zeitplan liegen. Ein Display zeigt ihnen ihre Verspätung an - und auch, ob sie auf Anschlüsse warten müssen. "Es kommt stark auf die konkrete Verkehrssituation an, ob ein Fahrer noch warten kann oder nicht", sagt Feier. Zudem gebe es die Gefahr einer "Kettenreaktion": Einer kommt gerannt, auf den man noch wartet - und weiter hinten kommt schon der Nächste angerannt. "Irgendwann muss der Bus dann eben mal los", sagt Feier.

Kaum Spielraum haben die Fahrer am Bismarckplatz, weil die Busse und Bahnen dort nur sehr kurze Zeitfenster zur Abfahrt haben. "Sobald das Abfahrtszeichen kommt, müssen sie los", sagt Feier. Denn wenn die Ampel zurück auf Rot springe, könne es im Extremfall zwei Minuten dauern, bis der Fahrer losfahren kann. "Da können unsere Fahrer nicht auf einen einzelnen Fahrgast Rücksicht nehmen, wenn die 40 Leute, die schon in der Bahn sitzen, deshalb dann Verspätung haben."

Nachts wiederum gebe es das umgekehrte Phänomen. Da wundere sich in den Moonliner-Bussen mancher Fahrgast, warum der Bus einfach nicht losfährt. "Manchmal bekommen die Fahrer Anweisung, noch auf eine Bahn zu warten, damit deren Fahrgäste ihren Anschluss kriegen", erklärt Feier. Das komme nachts, wenn die Taktung geringer sei, häufiger vor.

Besonders gelobt werden von den RNZ-Lesern Fahrer, die nach dem Anfahren noch einmal anhalten, um jemanden einsteigen zu lassen - selbst, wenn sie gar nicht mehr im Haltestellenbereich stehen. "Das ist grundsätzlich erlaubt, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird - und liegt ebenfalls im Ermessen des Fahrers", sagt der RNV-Sprecher. "Allerdings sollte das ein Ausnahmefall bleiben." Das gilt auch fürs Aussteigen: Denn in entlegenen Gebieten werden die Fahrgäste nachts ab und zu auch mal vor ihrer Haustüre abgesetzt. Feier stellt klar: "Das gibt es - aber das kann natürlich nicht zur Regel werden, weil es zu Lasten der anderen Fahrgäste geht."