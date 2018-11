Von Anica Edinger

Als Gabriele Geibs Sohn starb, war er sechs Jahre alt. Die Diagnose: Akute lymphatische Leukämie. "Wir haben jeden Tag mit ihm genossen", sagt Gabriele Geib rückblickend. Ihr Kleiner konnte Fahrrad fahren, er wurde im Winterurlaub auf Skier gestellt und lernte schwimmen. Schließlich gehe es doch genau darum im Leben: das Beste daraus zu machen.

Gabriele Geib ist kein Mensch, der aufgibt. Im Gegenteil: Nach dem Schicksalsschlag im Jahr 1978 fasste sie den Beschluss, andere Betroffene zu unterstützen. Daraus resultierte der Verein "Aktion für krebskranke Kinder Heidelberg". Als Mitbegründerin war Gabriele Geib 33 Jahre lang im Vorstand des Vereins - davon 30 Jahre als Vorsitzende. Zum 1. Juni gab die 63-Jährige diesen Posten ab.

An die Anfänge erinnert sich die studierte Sozialpädagogin noch genau. Und damit auch an die alte Heidelberger Kinderklinik im Neuenheimer Feld, die Geib mit ihrem Sohn im Jahr 1978 zum ersten Mal betrat, als er gerade sechs Wochen alt war. "Es war einfach deprimierend", berichtet Geib. Das Gebäude grau und uneinladend, die Stationen trist. Dass die damals 27-Jährige überhaupt bei ihrem Baby bleiben durfte, hatte wohl auch ihrem Durchsetzungsvermögen zu verdanken. "Lediglich auf der Kinderkrebsstation durften die Eltern bei ihren Kindern bleiben", berichtet Geib. Nur: Für die Kinderkrebsstation war ihr Kind zu klein. Es musste auf der Säuglingsstation behandelt werden. Und dort galten für die Eltern feste Besuchszeiten.

Mittlerweile gibt es gegenüber der Kinderklinik 16 Appartements für Familien, die einen langen Anfahrtsweg haben. So können sie ihrem kranken Kind auch nachts nahe sein. Zu verdanken ist das Gabriele Geib und der Aktion für krebskranke Kinder. Der Verein betreibt außerdem den "Kinderplaneten" - also die Betreuung für die Geschwisterchen kranker Kinder durch fünf Erzieherinnen sind im Erdgeschoss der Kinderklinik. Zudem gibt es Patenschaftsprogramme von Patienten und Eltern, die den Krebs besiegt haben - und kranken Kindern so Mut machen können. Die Botschaft: "Schaut her: Es lohnt sich, zu kämpfen." Und im Internet entstand die Plattform "Onko Kids" - ein Kommunikationsforum für Krebskranke, deren Verbindungen zur Außenwelt durch die Krankheit oft eingeschränkt sind.

Gabriele Geib verbrachte nach dem Tod ihres Sohnes jahrelang fast jeden Tag in der Heidelberger Kinderklinik, um für andere da zu sein. Sie sah viele Kinder dort sterben. An ein 16-jähriges Mädchen erinnert sie sich besonders gut: "Eines Tages sagte sie zu mir, sie habe das Gefühl, ihre Eltern wollten sie nicht gehen lassen. Sie sagte: ,Ich weiß, ich werde nicht mehr gesund.‘" Also ging Gabriele Geib zu den Eltern des Mädchens. Nachdem diese Abschied von ihrer Tochter genommen hatten, starb sie wenige Tage später.

Ihr Lächeln hat Gabriele Geib durch solche Erfahrungen nie verloren. Sie möchte "einfach da sein" für Eltern, die ihre Kinder leiden sehen müssen oder für jene, die Abschied nehmen müssen - und natürlich auch für die vielen Kinder, die irgendwann wieder gesund werden. "Viele Eltern sind ganz verzweifelt, wenn sie sehen, wie sich ihre Kinder verändern. Viele nehmen an Gewicht zu vom Kortison. Andere essen wild durcheinander - etwa ein Stück Sahnetorte und dann einen Hering." Gabriele Geib sagt dann: "Das geht wieder weg." Die Eltern glauben ihr. Gut 80 Prozent der Kinder könnten heutzutage dank moderner Behandlungsmethoden geheilt werden. Als Geibs eigener Sohn erkrankte, lag diese Zahl bei gerade einmal 30 Prozent. Eine Mutter habe sie einmal gefragt, wie sie es geschafft hat, so fröhlich zu bleiben. Und Geib entgegnete: "Das Lachen muss man wieder lernen." Sie lernte das auch für ihre beiden anderen Kinder. "Sie haben gelitten, als ihr Bruder nicht mehr da war", sagt sie. Da konnten die Eltern nicht auch noch traurig sein. Einmal warf es Geib aus der Bahn, als eine gute Freundin von ihr an Krebs starb. Sie begleitete sie bis zum Tod. "Da konnte ich nicht mehr weitermachen", sagt Geib. Also legte sie eine dreimonatige Klinik-Pause ein. Und selbst in dieser Zeit war sie für Betroffene erreichbar: per Telefon. In ihrer Heimat Spechbach verbrachte sie ihre Auszeit. Dort lebt sie auch noch heute mit ihrem Mann, der eine Arztpraxis betreibt. In der half Gabriele Geib halbtags aus. In Sprechbach sitzt sie auch für die Freien Wähler im Gemeinderat, zwischendurch war sie auch mal Kreisrätin und Schöffin am Jugendgericht.

Wenn sie Zeit findet, spielt Gabriele Geib Golf, "aber nur neun Loch, für den 18er habe ich keine Zeit", schmunzelt sie. Zwar leitet Geib jetzt nicht mehr den Verein (Geib: "Von der Verwaltung her war das mit der Führung eines mittelständischen Unternehmens vergleichbar."), dafür aber das Waldpiraten-Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung auf dem Königsstuhl. Auch das wurde von Gabriele Geib mit ins Leben gerufen. Dort gibt es heute zehn Camps pro Jahr für jeweils 46 Kinder. Gerade herrscht im Heidelberger Stadtwald Hochsaison. Und Gabriele Geib ist immer mittendrin. Weil sie den kranken Kindern vor allem eines vermitteln will: Das Leben ist lebenswert.