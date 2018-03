Von Holger Buchwald

Klagen gegen OB Eckart Würzner haben im Vorfeld der Gemeinderatswahl Konjunktur. Nachdem die Grünen und die Bunte Linke in Sachen Gesellschaft Grund und Hausbesitz (GGH) vor das Verwaltungsgericht in Karlsruhe zogen (siehe Artikel oben), klagt nun auch der ehemalige Amtsrichter Dierk Helmken gegen das Stadtoberhaupt. Er fordert, dass alle Bürger das Recht haben sollen, einen Mitschnitt von Gemeinderatsdebatten ausgehändigt zu bekommen. So sollen umstrittene Entscheidungen wie der Abriss des Eleonorenhauses nachvollzogen werden können. Helmken, der selbst Mitglied der Grünen ist und gegen Franziska Brantner als Bundestagskandidat antrat, behauptet im RNZ-Interview, dass sich seine Klage nicht gegen den OB als Person richtet. Dass ihm die Audiodatei zur Eleonorenhaus-Debatte nicht zur Verfügung gestellt wurde, könne er aber nicht akzeptieren.

Was bezwecken Sie mit Ihrer Klage?



Wir leben in einer Demokratie. Das bedeutet nach klassischem Verständnis die Herrschaft des Volkes durch das Volk für das Volk. Diese kann aber nur verwirklicht werden, wenn die gewählten Volksvertreter und ihre Machtausübung von den Bürgern kontrolliert werden können. Kontrolle ist jedoch nur möglich, wenn die Handlungen der Volksvertreter transparent sind. Ob die Entscheidungen des Gemeinderats dem Gemeinwohl dienen, oder ob unzulässig Einzelinteressen bedient werden, sollte jeder Heidelberger Bürger überprüfen wollen und können.

Wieso interessieren Sie sich ausgerechnet für den Mitschnitt der Debatte um den Abriss des Eleonorenhauses?



Mir geht es im Detail gar nicht um das Eleonorenhaus. Durch diese Debatte und den kritischen Anmerkungen des "Bunte Linke"-Stadtrats Arnulf Weiler-Lorentz bin ich auf das Problem aufmerksam geworden, dass es in Heidelberg bisher keine Informationsfreiheitssatzung gibt. Da sich die Landesregierung mit einem Transparenzgesetz viel Zeit lässt und den für 2013 versprochenen Gesetzesentwurf noch immer nicht vorgelegt hat, will ich nun diese grundsätzliche Frage über die Rechtsprechung klären lassen. Gerade bei Bauvorhaben ist es doch von großem öffentlichen Interesse, wie die Mandatsträger im Gemeinderat agieren. Traditionell sind in deutschen Kommunen willkürliche Entscheidungen und Korruption vor allem im Bau- und Immobilienbereich zu finden. Mit mehr Transparenz lässt sich Korruption verhindern.

Hat Ihre Klage nicht auch etwas mit ihrer Mitgliedschaft bei den Grünen und dem anstehenden OB-Wahlkampf zu tun?



Nein, überhaupt nicht. Die Klage musste sich gegen das Stadtoberhaupt richten, zielt aber nicht gegen die Person Eckart Würzner oder die Stadtverwaltung. Aus meiner Korrespondenz mit dem OB ergibt sich, dass auch die Stadt ein eigenes Interesse daran hat, das Problem des Spannungsverhältnisses von Transparenz und Datenschutz zu lösen, zumal unsere Landesregierung nicht in die Puschen kommt.

Die Stadt widerspricht ihrer Klage. Aus Gründen des Persönlichkeitsrechts der Stadträte dürften die Audiodateien nur mit deren Zustimmung verschickt werden. Was sagen Sie dazu?



Das ist die bisherige Rechtsauffassung der Stadt, die auch teilweise vom Städtetag geteilt wird. Welches Recht hat Vorrang, das Persönlichkeitsrecht der Stadträte oder das Demokratieprinzip? Das ist der Interessenkonflikt. In meinen Augen sollte das Demokratieprinzip, als die tragende Säule unseres Staatswesens, Vorrang genießen vor dem Individualgrundrecht der Stadträte.

Gibt es da nicht doch Unterschiede zwischen Berufspolitikern und ehrenamtlichen Stadträten?



Das macht keinen Unterschied. Wer sich um ein Mandat des Volkes bemüht, muss wissen und damit einverstanden sein, dass sein Handeln, soweit er nicht als Privatperson, sondern als Mandatsträger handelt, jederzeit transparent, kontrollierbar und von ihm zu verantworten ist. Wer das nicht akzeptiert, sollte sich nicht zur Wahl stellen.

Die Stadt will Ihnen nun alle Redebeiträge der Stadträte zur Verfügung stellen, die dem nicht widersprochen haben. Sind Sie damit zufrieden?



Nein, natürlich nicht, denn damit fehlen mir möglicherweise gerade die Beiträge, die Anlass haben, das Licht der Öffentlichkeit zu scheuen. Es ist sozusagen nur die zweitbeste Möglichkeit, die bei der gegenwärtigen Interpretation der Rechtslage durch den OB möglich ist. Ich finde es empörend, dass knapp 40 Prozent der Stadträte sich hinter ihrem Datenschutzrecht verschanzen.

In vielen Bundesländern gibt es bereits Gesetze, die die Informationsfreiheit regeln. Welches hätten Sie gerne für Baden-Württemberg?



Das Hamburger vom Sommer 2012. Es ist das Neueste und das Fortschrittlichste. Dort gilt das "Open Data"-Prinzip: Alle relevanten Daten, die die Bürgerschaft betreffen, werden dort ins Internet gestellt. Es gibt dort also nicht nur ein Recht des Bürgers auf Information, sondern eine von der Wahrnehmung dieses Rechts unabhängige Pflicht des Staates auf Information.

Aber jeder kann doch auch hierzulande in die öffentlichen Gemeinderatssitzungen gehen. Reicht das nicht aus?



Auf keinen Fall. Das würde die Möglichkeiten der demokratischen Kontrolle massiv beschränken. Es gibt interessierte Bürger, die nicht an einem Donnerstagnachmittag ins Rathaus gehen können.

Hätten Sie in Ihrer Amtszeit als Richter gewollt, dass Aufzeichnungen aus Ihren Verhandlungen an interessierte Bürger verschickt werden?



Oh ja, damit hätte ich keine Probleme gehabt. Als Mitglied der Dritten Gewalt muss ich ja ohnehin generell in öffentlicher Verhandlung Recht sprechen. Ich bin im Übrigen auch seit vielen Jahren der Auffassung, dass auch das Prinzip der geheimen Beratung durch das Gericht, das auch durch das Beratungsgeheimnis abgesichert ist, nicht dem Demokratieprinzip entspricht.