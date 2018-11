Bald 'Ruhetag' im Orchester? Auch Heidelberger Musiker beteiligten sich am Aktionstag. Foto: zg

Von Matthias Roth

Seit 2010 wird ihnen die tarifliche Erhöhung der Gehälter verweigert, und das Bundesarbeitsgericht entschied vor einer Woche, dass die Staats- und Kommunalorchester in Deutschland "keinen einklagbaren Rechtsanspruch mehr auf die Lohnerhöhungen des Öffentlichen Dienstes" haben, wie das bisher der Fall war (wir berichteten im Feuilleton). Gestern standen aus diesem Grund in der ganzen Republik die Musiker auf der Straße und protestierten mit einem Aktionstag gegen Gehaltskürzungen und drohenden Stellenabbau.

Der Tarifvertrag der Orchestermusiker war bis jetzt an den des Öffentlichen Dienstes gebunden. Diesen Automatismus hat das Gericht beendet. Rund 8500 Musiker in den 131 Kulturorchestern in Deutschland sind direkt davon betroffen, bei insgesamt rund 2,2 Millionen Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes.

Seit 2010 schwelte das Verfahren, und seither warten die Musiker auch auf die im Öffentlichen Dienst längst vollzogenen Lohnerhöhungen. Ob eine Nachzahlung wenigstens bis zum jetzigen Gerichtsbeschluss ansteht, weiß so genau niemand.

Die Theater andererseits stöhnen seit Langem unter dem enormen Kostenaufwand für die Musikergehälter. So gibt es Bühnen, die schon vor Jahren aus dem Tarifsystem ausgetreten sind und ihre Musiker noch schlechter bezahlen. Für das musikalische Niveau kann das natürlich nicht förderlich sein.

Im Durchschnitt verdient ein Musiker in einem deutschen Stadt- oder Staatsorchester zwischen 2400 und 5100 Euro brutto - je nach Größe und Kategorie des Orchesters sowie Beschäftigungsjahren. Deutsche Top-Orchester wie die Berliner Philharmoniker werden nach Sondertarifen bezahlt. Die Tarifverhandlungen des Deutschen Orchesterverbandes (DOV) mit dem Deutschen Bühnenverein auf der Arbeitgeberseite beginnen heute in Berlin.

Wie geht es nun weiter im Tarifkonflikt? "Das wird sich zeigen, wenn man weiß, wie kompromissbereit die Arbeitgeberseite ist", meint Thomas Acker, Delegierter des DOV. Man hofft auf eine baldige Verständigung der Parteien.

In Heidelberg waren rund 30 Musiker des Philharmonischen Orchesters protestierend auf die Straße gegangen, um die Öffentlichkeit am bundesweiten Aktionstag über ihre Situation zu informieren. Vom Theater zogen sie zur Hauptstraße, und die Bläser spielten lautstark diverse Polkas sowie den "Jägerchor" aus dem "Freischütz". "Es war eigentlich unser freier Tag", gestand ein Beteiligter, "aber die Sache ist es wert, hier zu sein."

Es waren also keine Proben ausgefallen, und Konzerte standen gestern auch nicht auf dem Programm. Ob das so bleiben wird, wollte und konnte niemand vorhersagen. "Man weiß es einfach nicht", hieß es. Bald "Ruhetag" im Orchester?

So kann man nur hoffen, dass die Aufführungen von Mozarts "Entführung" (8., 11. und 13.10.), das Familienkonzert am 13. oder das nächste Sinfoniekonzert am 16. Oktober ungehindert stattfinden können. Auch "Tosca" (19. und 25. und 31. 10.) oder "Die Fledermaus" (22. und 29.10.) könnten theoretisch betroffen sein.

Aber tendenziell würde man sich in Heidelberg eher zurückhalten wollen, hieß es von Seiten des Philharmonischen Orchesters.