hö. Bei dieser Kommunalwahl treten so viele Listen an wie noch nie. Die RNZ-Stadtredaktion stellte allen 13 zugelassenen Gruppierungen - zehn davon sind bereits im Gemeinderat vertreten - dieselben acht Fragen, die sie in maximal drei Sätzen beantworten sollten.

Heute machen wir den Anfang dieser Serie zur Wahl am übernächsten Sonntag, 25. Mai - und wollen wissen, was gerade in der Stadt nicht gut läuft.

CDU (derzeit 9 von 41 Sitzen): Wir bedauern es, dass es bei der Planung zur Stadt an den Fluss, bei der wir uns eine echte Bürgerbeteiligung wünschen würden, nicht weiter geht und das Mobilitätsnetz so lange in Stuttgart blockiert wurde. Auch die verkorkste grün-rote Bildungspolitik im Land macht uns vor Ort zu schaffen. Grundsätzlich gilt aber, dass wir Heidelberg nicht schlecht reden dürfen, vieles sehr gut läuft, Heidelberg attraktiv ist und eine hohe Lebensqualität bietet.

Bündnis 90/Die Grünen (8 Sitze): Die Verkehrspolitik insgesamt muss grüner werden - das heißt: mehr und bessere Radwege, das Beschleunigungsprogramm für Bus und Straßenbahn endlich umsetzen, um den ÖPNV attraktiver zu machen. Auch in der Bildungslandschaft sehen wir Verbesserungsmöglichkeiten: Es wurde hier schon viel erreicht, aber es liegt uns sehr viel daran, weiter an der Qualitätssicherung bei der Betreuung von Kita- und Grundschulkindern zu arbeiten.

SPD (7 Sitze): Alles, was mit dem Thema Verkehr zu tun hat: Baustellenmanagement, Beschleunigungsprogramm für die Straßenbahnen und Umsetzung des Straßensanierungsprogramms - alles läuft schleppend. Außerdem lässt die von Oberbürgermeister Würzner zugesagte "Grüne Welle" immer noch auf sich warten.

FDP (4 Sitze): Wir müssen die Potenziale Heidelbergs besser ausschöpfen. Dazu gehört es nach guten Diskussionen, Zukunftsthemen entschlossen umzusetzen: Handeln statt zerreden. Wir möchten, dass der Heidelberger Gemeinderat die Chancen besser nutzt! Dies betrifft insbesondere die wichtigen ÖPNV-Projekte, die in Stuttgart beim Verkehrsministerium liegen bleiben, oder den zu wenig bezahlbaren Wohnraum für Familien. Wir benötigen mehr Gewerbeflächen für Interessenten. Verordnungen und Vorschriften engen den einzelnen Bürger zu sehr ein. Auch das Verhältnis zur Universität muss verbessert werden.

Die Heidelberger (3 Sitze): Die unsägliche Diskussion "Sport gegen Kultur" führt zu einer sicherlich von keinem gewollten Blockbildung zu einem Thema, das sich nicht gegenseitig ausschließt, sondern zusammengehört; auch finanziell soll das eine dem anderen nicht etwa den Rang ablaufen.

Bunte Linke (2 Sitze): Der Zuschussantrag für den Ausbau des Straßenbahnnetzes ("Mobilitätsnetz") wird bei Bund und Land nicht energisch genug politisch begleitet. Wo im Wohnungsbau bei der Planung "bezahlbarer Wohnraum" angekündigt wurde, waren teure Mieten das Ergebnis. Die Schulden - inklusive der städtischen Gesellschaften - wachsen in bisher unbekannte Dimensionen.

Freie Wähler (2 Sitze): Was für uns nicht gut läuft: das Trockenlegen des Gemeinderats durch Vorentscheidungen in Aufsichtsräten und anderen kleinen Gremien. Und die lange Dauer der Realisierung eines Konferenzzentrums.

GAL (2 Sitze): Die zügige Realisierung des Mobilitätsnetzes, weil wir möglichst schnell einen gut funktionierenden öffentlichen Nahverkehr mit mehr Anbindungen an das Umland brauchen. Und wir brauchen dringend ein "Handlungsprogramm Wohnen" mit klaren Vorgaben und Handlungszielen für die Konversionsflächen und alle anderen Stadtteile.

Generation-HD (2 Sitze): Nicht gut laufen die Bürgerbeteiligungsprozesse: Das Potenzial der Stadt, also das bürgerschaftliche Engagement, muss von Verwaltung und Politik ernster genommen und besser gemanagt werden. Das sieht man an den Beratungsgremien bmb, JGR, AMR, Bezirksbeiräte. Aber noch viel mehr an Bürgerinitiativen und nicht aktiven Bürgern. Deshalb unsere zentrale Forderung von Inklusion anstatt Integration und nach Transparenz in und von der Politik. Das Potenzial von Jungunternehmern, der Kultur- und Kreativwirtschaft kann noch viel konsequenter, nachhaltiger und innovativer gefördert werden. Es fehlen Plätze und Freiräume für Jugendliche. Zudem gilt es, Notwohnraum für Studierende zu schaffen sowie die Teilhabe von sozial Benachteiligten an kulturellen und sonstigen Freizeitangeboten zu ermöglichen.

Heidelberg Pflegen und Erhalten (1 Sitz): Der Wahlkampf. Wilde Plakatierung. Das ist Ausdruck von Unversöhnlichkeit, von ständigem Gegeneinander statt fruchtbarem Miteinander. Und zwar im Gemeinderat wie in der Gesellschaft.

Alternative für Deutschland (ohne Sitz): In der Vergangenheit wurden viele Vorhaben begonnen, die dann aus unterschiedlichen Gründen zum Stillstand kamen: Kongresszentrum, Verkehrsanbindung des Neuenheimer Felds mittels einer fünften Neckarquerung, Mobilitätsnetz zum weiteren Ausbau des ÖPNV und nicht zuletzt die Idee, die Stadt mit dem Fluss durch Bau eines Tunnels besser zu verbinden. Auch stellt der weitere Anstieg der Verschuldung trotz hoher Steuereinnahmen eine bedenkliche Entwicklung dar.

Die Linke (ohne Sitz): Die Stadt muss die Konversionsflächen vollständig erwerben und darf sie dann nicht wieder an meistbietende Privatinvestoren verkaufen. Nur so kann sie die Gebiete gestalten und bezahlbaren Wohnraum schaffen. Unter bezahlbaren Wohnraum verstehen wir maximal sechs Euro pro Quadratmeter.

Piratenpartei (ohne Sitz): Das große Thema Wohnen, das ja auch in der Heidelberg-Studie als das wichtigste Themenfeld benannt wurde, bringt viele Probleme mit sich. Heidelberg hat aktuell im Bestand einen gravierenden Mangel an bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum. Darüber hinaus hakt es an einigen Stellen beim Thema Verkehr, beispielsweise besonders beim Mobilitätsnetz, aber auch in Bereichen wie Transparenz der Verwaltung und beim freien Zugang zu städtischen Informationen.