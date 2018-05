hö. Bei der Kommunalwahl treten so viele Listen an wie noch nie. Die RNZ-Stadtredaktion stellte allen 13 zugelassenen Gruppierungen dieselben acht Fragen. Heute fragen wir: "Was ist Ihr zentrales Anliegen"?

CDU (9 von 41 Sitzen): Neben den Verkehrsprojekten gibt es mehrere Handlungsfelder, von denen wir keines vernachlässigen. Hierzu zählen die Schärfung des Profils der Stadt als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort, die Schulsanierung, eine solide Haushaltspolitik, die Entwicklung der Konversionsflächen sowie der weitere Ausbau der Stadt als lebenswerter Wohnstandort. Ein großes Anliegen ist uns auch die Entlastung ehrenamtlich Engagierter bei Gebühren und Vorschriften.

Grüne (8 Sitze): Wir haben mehrere Schwerpunkte: Da ist zum einen der weitere Ausbau des Umweltverbundes, also des öffentlichen Nahverkehrs mit Bussen und Straßenbahnen, des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs, zum anderen die flächendeckende Einführung von Ganztagsschulen und der Ausbau von regenerativen Energien und Klimaschutzmaßnahmen.

SPD (7 Sitze): Schnelle Entwicklung der Konversionsflächen in der Südstadt mit preisgünstigem Wohnraum sowie ein Stadtpark für Heidelberg auf dem ehemaligen Airfield. Heidelberg ist eine wachsende Stadt, die Neckarwiese als einzige große Grünfläche für urbane Freizeitgestaltung ist schon jetzt überbelastet. Ein Stadt- oder Landschaftspark mit Wasserfläche im Süden Heidelbergs, zum Beispiel im Rahmen einer Landesgartenschau, ist hier die richtige Antwort.

FDP (4 Sitze): Um auch in Zukunft genügend Geld für Sozial-, Kultur- und Sportprojekte zu haben, müssen weitere Ausbildungs- und Arbeitsplätze in Heidelberg, insbesondere im Mittelstand, geschaffen werden. Wichtig ist auch die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und ihrem größten und wichtigsten Arbeitgeber, der Universität, die Integration der neuen Bewohner sowie eine verträgliche Nutzung der Konversionsflächen.

Die Heidelberger (3 Sitze): Nach wie vor "Stadt an den Fluss".

Bunte Linke (2 Sitze): Wir haben zwei: Die Konversion der US-Flächen und - übergeordnet - die "solidarische Stadt". Beides keine Projekte, die aus dem Rathaus allein gesteuert werden können, sondern Ziele, die ganz vielfältiges Engagement Vieler brauchen. Das Ziel "solidarische Stadt" bedarf der Maßnahme in verschiedenen Bereichen der Stadt - im sozialen, ökologischen Bereich und im Bereich der intensiven Teilhabe der Bürger an stadtpolitischen Entscheidungen.

Freie Wähler (2 Sitze): Das Kongresszentrum, die Stadtentwicklung im Westen Heidelbergs und die Anbindung des Neuenheimer Felds.

GAL (2 Sitze): Wohnen für alle in der Stadt. Das geht nur durch bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen, für Alleinerziehende, Studenten, Singles, Auszubildende, ältere Menschen und Familien, und zwar in allen Stadtteilen mit dem Ziel einer vielfältig durchmischten Bevölkerungsstruktur. Dazu gehören aber auch gute Verkehrsanbindungen, Freiräume und Stadtteilzentren mit Informations-, Beratungs- und Treffmöglichkeiten für alle Altersgruppen.

Generation-HD (2 Sitze): Den durch die Verfassung geschützten Begriff kommunale SELBSTverwaltung wollen wir modern interpretieren. Für uns bedeutet das Inklusion anstatt Integration, die gesamte Zivilgesellschaft wollen wir mehr untereinander und mit der Verwaltung und Politik auf Augenhöhe vernetzen. Dafür müssen Verwaltung und Politik sich anstrengen, die Menschen mitzunehmen und ihnen wieder die Zuversicht geben, dass Engagement sich lohnt. Wir ermöglichen das durch neue Beteiligungsmöglichkeiten und fordern eine transparente Politik.

Heidelberg Pflegen und Erhalten (1 Sitz): Erhaltung des Stadtbildes. Es wird jeden Tag von Neuem bedroht: Vor einem Jahr von den geplanten Parkplätzen am Kloster Neuburg, dieses Jahr von den Plänen zum "Obsthof", von der geplanten Nachverdichtung am Philosophenweg, der Fünften Neckarbrücke, dem Neckarufertunnel, und den massiven Eingriffen im Herzen der Altstadt - außer vom neuen Theater jetzt auch noch vom Großkomplex Wormser Hof/Textilkaufhaus; unser Thema ist insgesamt die Art und Weise, wie der Denkmalschutz umgegangen wird.

AfD (neu): Neben der Verkehrsanbindung des Neuenheimer Felds, kann langfristig die Konversion der US-Flächen die Südstadt zu einem bedeutenden Stadtteil machen. Hier müssen jetzt die Weichen für eine vernünftige Entwicklung gestellt werden: günstiges Wohnen, Kulturangebote, Gewerbe- und Freizeitflächen in einem ausgewogenen und für die Stadt finanzierbaren Verhältnis.

Die Linke (neu): Unser zentrales Anliegen ist ein soziales und solidarisches Heidelberg für alle. Das bedeutet auch Armutsbekämpfung, zum Beispiel durch bezahlbaren Wohnraum und die Einführung von Sozialtarifen beim Strom. Die Sozialwohnungen müssen erhalten bleiben und dürfen nicht abgerissen oder verkauft werden: Privatisierungen lehnen wir ab.

Piraten (neu): Allen Heidelbergern soll ermöglicht werden, noch mehr am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben der Stadt teilzuhaben. Dazu schlagen wir eine Reihe von Maßnahmen in den Bereichen Inklusion, Barrierefreiheit, aber auch zum freien Zugang zu städtischen Informationen, zu politischer Teilhabe und Transparenz der Verwaltung vor, die auch, aber nicht nur Menschen mit Behinderungen oder mit Migrationshintergrund, sondern allen Menschen mehr Teilhabe ermöglichen sollen.