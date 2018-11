Von Jonas Labrenz

Christiane Fischer muss immer wieder die Stimme heben, während sie im Kurfürst-Friedrich-Gymnasium (KFG) über Organspende und Suizidbeihilfe spricht. 90 Schüler aus vier zehnten Klassen sitzen ihr gegenüber und haben immer wieder Fragen. Die Akustik im Musiksaal ist eher schlecht - und so müssen auch die Schüler immer wieder aufstehen, damit alle sie verstehen. Werden die Fragen kontrovers, ist Fischer in ihrem Element: Die Ärztin ist seit fünf Jahren im Deutschen Ethikrat (DER) und liebt die Diskussion.

Die Lehrerin Brigitte Hilsenbeck hatte die Veranstaltung geplant, um ihre Schüler an ethische Fragen heranzuführen. Seit 2008 unterrichtet sie evangelische Religion am KFG. "Was ist machbar, was vertretbar? Das loten wir aus", beschreibt die Pädagogin die Einführung in die Ethik, die an diesem Tag auf dem Lehrplan steht.

Fischer musste nicht groß überlegen, ob sie die Einladung des KFG annimmt. Hauptsächlich beschäftigt sie sich mit Gesundheitspolitik, hält viele Vorträge im Jahr - ungefähr fünf davon für den DER. Der Termin in Heidelberg kam gelegen: Sie hatte hier ihr Medizinstudium absolviert und zieht nun wieder nach Leimen. Außerdem spricht sie gerne vor Jugendlichen, "damit sie ein eigenes Denken entwickeln", so die Ärztin. Auch in der fünften und sechsten Stunde, am letzten Tag vor den Pfingstferien, sind die Schüler konzentriert - auch bei komplizierten Themen. Fischer sprach auch darüber, unter welchen Kriterien in Deutschland und Europa eine Organspende ausgeführt werden darf: Als tot gilt jemand erst bei eingetretenem Hirntod, wenn also keine Hirnströme mehr messbar sind und keinerlei Schmerzreflexe auftreten. Nicht tot ist der, dessen Herz aufgehört hat, zu schlagen. Unumstritten ist das jedoch nicht, in Europa sind die Gesetze uneinheitlich. Auch, wann man reanimiert, ist nicht erschöpfend geklärt: "Es gibt einen eindeutigen Weißbereich und Schwarzbereich", so Fischer. Dazwischen liege jedoch eine Grauzone. Wenn eine 95-jährige Dame mit fortgeschrittener Demenz einen Herzstillstand erleidet und keine Patientenverfügung vorliegt, dann ist das Vorgehen nicht klar, denn eine generelle Pflicht zur Reanimierung bestehe nicht, so Fischer. Patientenverfügung und Organspendeausweis sind Begriffe, die häufig fallen. In Deutschland gilt die sogenannte erweiterte Zustimmungslösung. Das heißt, es dürfen ohne Zustimmung keine Organe entnommen werden - die Entscheidung kann allerdings auch von den Angehörigen übernommen werden. "Ich wüsste nicht, wie ich da reagieren würde", gibt die Ärztin zu. Deshalb empfiehlt sie, die Entscheidung vorher selbst mit einem Organspendeausweis zu treffen. Es sollte bei einer eventuell vorliegenden Patientenverfügung allerdings darauf geachtet werden, dass organschützende Maßnahmen darin nicht ausgeschlossen sind, denn die Verfügung wiegt schwerer als der Ausweis.

Ein weiterer Vorteil ist die Vermeidung von Komplikationen bei Reisen ins Ausland, denn etwa in Spanien gilt die Widerspruchslösung, "dann werde ich Organspender, ob ich das will oder nicht", so Fischer über den Fall, dass kein Organspendeausweis vorliegt. Auch zur Frage des in Deutschland nicht strafbaren Suizids - und damit der straflosen Suizidbeihilfe, etwa durch das Beschaffen eines tödlichen Medikaments - wurde diskutiert. Das Bundesverwaltungsgericht hatte kürzlich ein Urteil dazu gefällt und damit den Widerspruch des DER hervorgerufen. Eine staatliche Stelle solle unter bestimmten Voraussetzungen zur Herausgabe eines tödlichen Mittels gezwungen werden, so die Richter. Das lehnte der DER mehrheitlich ab, denn das widerspreche der "ethischen Leitidee der staatlichen Neutralität gegenüber Lebenswertvorstellungen", wenn die staatliche Instanz "Suizidwünsche anhand bestimmter materieller Kriterien" überprüfen muss, so der DER.

Die Schüler freuten sich über den sachkundigen Vortrag. Der 15-jährige Henrik hatte sich schon mit dem Thema Organspende beschäftigt, aber sich "nicht so viele Gedanken" darüber gemacht. Ein wenig Zeit hat er auch noch: Denn der Organspendeausweis gilt erst ab einem Alter von 16 Jahren.