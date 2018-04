Von Eileen Oelschläger

Die Ein- bis Zweijährigen hingen an Anita Ridders Lippen, als die Volkshochschuldozentin die Figuren des Bilderbuchs "Meine allerersten Bilder" mit Fingerspielen zum Leben erweckte. Darunter auch der Hund Bello, der unbedingt mit dem Traktor fahren will. Wie wichtig das Vorlesen für Kinder ist, darauf machten die "Stiftung Lesen" und die "Manfred Lautenschläger-Stiftung" in der Stadtbücherei im Rahmen der Abschlussveranstaltung des regionalen Projekts "Lesestart - Heidelberg schenkt Kindern Zukunft" aufmerksam.

Seit 2007 lief die Aktion in Heidelberg. Dabei erhielten alle Familien unmittelbar nach der Geburt ihres Kindes in der Universitäts-Frauenklinik ein Lesestart-Set mit einem Bilderbuch und Informationsmaterial rund um das Thema Vorlesen. Ein Jahr danach konnten sich interessierte Eltern in der Stadtbücherei und in diesem Jahr auch bei einigen Kinderärzten ein zweites Set mit einem altersgerechten Buch abholen. "Wir wollten so die Eltern zum Vorlesen motivieren und schon den ganz kleinen Kindern einen Zugang zu Büchern ermöglichen", sagt Sabine Bonewitz, Programmbereichsleiterin bei der Stiftung Lesen. Gerade in den ersten sechs Lebensjahren wird die Basis für die Lese- und Sprachkompetenz der Kinder gelegt, weiß Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen. Deshalb sei es wichtig, diese schon früh zu fördern. "Wir haben in einer Studie herausgefunden, dass Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wurde, in der Schule tendenziell eine halbe Note besser sind und das in allen Fächern", so Maas. Zudem seien die Kinder musischer veranlagt, da ihre Fantasie und Kreativität ausgeprägter sei.

Die Lesestart-Sets wurden von der "Manfred Lautenschläger-Stiftung" gesponsort. "Wir freuen uns darüber, dass wir Kinder beim Entdecken von Sprache unterstützen und die Vorlesekultur in den Familien stärken konnten", erklärt Catharina Seegelken das Engagement der Stiftung. Auch sie selbst liest ihren beiden Kindern regelmäßig vor. "Es ist super schön zu sehen, wie die Kleinen anfangen Dinge zu begreifen und Zusammenhänge herstellen." Neben der Förderung ginge es bei solchen Ritualen auch darum, die Zeit miteinander zu verbringen und eine engere Bindung aufzubauen. "Das finden alle Kinder toll, Jungen und Mädchen."

Seit 2011 läuft das Projekt nicht mehr nur regional, sondern auch auf Bundesebene. "Lesestart - Drei Meilensteine für das Lesen" heißt es nun und wird vom "Bundesministerium für Bildung und Forschung" finanziert und von der Stiftung Lesen durchgeführt. "Deshalb haben wir "Lesestart" in Heidelberg langsam auslaufen lassen. Die Stadt bleibt jedoch im bundesweiten Programm", so Bonewitz. Im Raum Heidelberg hat die Aktion seit ihrem Start im Jahr 2007 insgesamt 12.000 Familien erreicht. Deutschlandweit sollen bis 2018 insgesamt 4,5 Millionen Sets verteilt werden.

Die anwesenden Mütter und Großmütter sind begeistert von der Aktion. "Ich halte solche Förderungsprojekte für sehr sinnvoll", sagt Otti Scheefer, Oma des zweieinhalbjährigen Toms. Sie selbst kommt jede Woche mit ihrem Enkel in die Stadtbücherei und liest ihm vor. "Ich versuche, ihn so an das Lesen und vor allem an die Sprache heranzuführen." Schließlich sei sie das höchste Gut des Menschen. Auch Nicole Gergel hält die Aktion für wichtig. "Ich sehe an meinem Sohn, wie sehr Kinder das Vorlese-Ritual genießen", so die Mutter des knapp zweijährigen Carlos. Damit die Kinder auch weiterhin Spaß beim Vorlesen haben, schenkte die Stadtbücherei ihren Eltern zum Abschluss noch ein Leseset.

Info:

Weitere Informationen zum Projekt und zum Thema Vorlesen gibt es auf www.lesestart.de