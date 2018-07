hö. Am Sonntagabend weigerte sich gegen 22 Uhr ein Lokführer am Hauptbahnhof, ein Hausschwein zu befördern - und weil dessen Besitzer renitent wurden, rückte ein größeres Polizeiaufgebot an. Der Lokführer hatte erklärt, dass er keine Schweine befördere, und er forderte die drei Männer und eine Frau auf, den Zug zu verlassen. Das wiederum wollten sich die Vier nicht bieten lassen, sie hätten schließlich gültige Fahrkarten - und bestanden ihrerseits darauf, mitgenommen zu werden. Schließlich wurde es dem Bahn-Mitarbeiter zu bunt, und er holte die Bundespolizei.

Derweil wurde die Stimmung im voll besetzten Zug ungemütlich, manche Passagiere solidarisierten sich mit den Schweinebesitzern und bedrängten die Beamten. Die mussten Verstärkung von der Landespolizei anfordern, am Ende waren mehrere Streifenbesatzungen im Zug und versuchten, das Quartett zum Aussteigen zu bewegen. Schließlich half nur Gewalt, drei Personen wurden aus dem Zug gezerrt, ein Mann ging freiwillig raus - das Schwein übrigens auch. Alle Drei waren recht angetrunken - und wurden später angezeigt.

Der Lokführer war übrigens im Recht, wie eine Bahnsprecherin der RNZ bestätigte: Normalerweise werden kleinere Tiere, die in Boxen untergebracht werden können - "als Grundregel gilt wie für Gepäck, dass es der Reisende problemlos allein tragen können muss" -, anstandslos und gratis befördert; Hunde, aber angeleint und mit Maulkorb, kosten die Hälfte des Normalpreises. Größere Tiere haben kein Schwein und müssen draußen bleiben.