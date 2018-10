In den Drehpausen hatte Nighy immer wieder Zeit für seine Fans - und gab fleißig Autogramme. Der Schauspieler ist dafür bekannt, stets im 'Navy-Suit' gekleidet zu sein. Und ganz genau das war auch bei diesen Dreharbeiten der Fall - wie im Bild rechts in der Haspelgasse. Mit einem Mantel darüber. Im Agentenstil. Fotos: Ulbrich

In den Drehpausen hatte Nighy immer wieder Zeit für seine Fans - und gab fleißig Autogramme. Der Schauspieler ist dafür bekannt, stets im 'Navy-Suit' gekleidet zu sein. Und ganz genau das war auch bei diesen Dreharbeiten der Fall - wie im Bild rechts in der Haspelgasse. Mit einem Mantel darüber. Im Agentenstil. Fotos: Ulbrich

Von Jana Ulbrich

Seine Sonnenbrille setzt er für die Fans, die sich mit ihm ablichten lassen wollen, ab. Gelassen unterschreibt er auf T-Shirts, in Büchern und - ganz ausgefallen - auf einem Fächer. Bill Nighy ist verdammt cool. So viel ist nach dem ersten Drehtag in Heidelberg für alle, die den Schauspieler getroffen haben, klar. Der 63-Jährige, der auf der Leinwand immer ein bisschen vertrocknet wirkt, ist in 3D um einiges lebhafter.

Bill Nighy und Helena Bonham Carter - auch der, dem die Namen nichts sagen, hat die Schauspieler ganz sicher schon mal auf der Leinwand gesehen. Er ist Gewinner des Golden Globe, sie wurde zahllose Male ausgezeichnet - und spätestens seit "Harry Potter" ist klar, dass beide zur Crème de la Crème gehören. Und die hat derzeit ihr Lager in Heidelberg aufgeschlagen - es wird nämlich gedreht.

Im neuesten, dreiteiligen BBC-Thriller spielt Nighy die Rolle von Ex-Geheimdienstler Johnny Worricker. Der Plot: Worricker wurden bedeutsame Informationen zugespielt - weshalb er nun von seinen eigenen Leuten verfolgt wird. Die Thematik des Whistleblowers also - ganz aktuell. In "Salting the Battlefield", dem letzten Teil der Trilogie, übernimmt Bonham Carter die Rolle von Worrickers Exfrau, und die beiden werden quer durch Europa gejagt. Da ließ es sich Regisseur David Hare nicht nehmen, seine Filmcrew auch nach Heidelberg zu schicken. Und zwar erst mal, ganz klassisch, auf die Alte Brücke.

Überqueren nicht möglich, heißt es deshalb in den frühen Morgenstunden. Sobald die Szene aber im Kasten ist, geht Nighy ganz entspannt auf den kleinen Kreis Schaulustiger zu. Fotos, Autogramme, Smalltalk: Alles kein Problem. "Der ist ganz locker", findet auch Ioana. Die Studentin hat mit dem Star kurz geplaudert - und ihm ein paar Pubs in der Unteren Straße empfohlen. "Er will nämlich heute Abend was trinken gehen." Weshalb es für den Drehbeginn so früh sein musste, erklärt der Schauspieler auch noch schnell: Die Morgendämmerung sollte eingefangen werden.

Doch auch die Untere Straße wird verfilmt. Für die Schaulustigen gilt dabei: Abstand und Ruhe. Beinahe mucksmäuschenstill ist es, während der erste Take gedreht wird. Das dauert vielleicht fünf, sechs Sekunden: Nighy tritt aus der Bäckerei Mantei und läuft ein paar Meter. Schnitt. Unspektakulär? Nighy macht eine kleine Verbeugung für seine Zuschauer. Die lachen, und applaudieren. Seine Selbstironie kommt gut an.

"Wir sind extra früh aufgestanden", erzählen Laura und Chiara. Das hat sich gelohnt: Bill Nighy hautnah zu erleben, hatten sie sich nicht im Traum vorgestellt. Hauptsächlich sind sie aber wegen Helena Bonham Carter da - nur durfte die ein bisschen länger schlafen und ist noch in der Maske, wird gemunkelt. Das heißt, in einem der weißen Trailer, die auf dem Universitätsplatz stehen.

Weder dort noch am Filmset haben die Security-Leute viel zu tun. Die Fans sind nicht aufdringlich. "Da gibt es nur ein paar resistente Anwohner, die nicht verstehen wollen, dass hier gedreht wird." Daran gewöhnen müssen sie sich auch erst gar nicht: Am heutigen Dienstag zieht die Filmcrew schon weiter.