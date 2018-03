RNZ. Der Konzertveranstalter Jochen Flamme bietet im Herbst und Winter wieder ein vielseitiges Programm in der Stadthalle. Für sechs Veranstaltungen gibt es jetzt Karten.

Konstantin Wecker & Band: Der unkaputtbare deutsche Liedermacher und Poet Konstantin Wecker stellt am 3. Oktober ab 19 Uhr - ausgerechnet am Tag der Deutschen Einheit - sein neues Programm "Revolution" vor. Foto: Karsten

Beethoven-Nacht: Die Beethoven-Nacht am 30. Oktober um 19 Uhr ist eine Hommage an den großen Komponisten mit der beliebten Württembergischen Philharmonie, dirigiert vom Wiesbadener Generalmusikdirektor und bekannten ungarischen Dirigenten Zsolt Hamar. Höhepunkt des Abends ist die mehrfach ausgezeichnete Pianistin Atsuko Kinoshita, die das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur, op. 73 spielt.

Giora Feidman & Rastrelli Cello Quartett: Schon 1988 gab Giora Feidman als noch relativ unbekannter Klarinettist sein erstes Gastspiel in Heidelberg. Am 19. November nun kommt der Argentinier, inzwischen zum Weltstar geworden, schon zum 25. Mal in die Stadt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Foto: privat

Mozart-Weihnachtskonzert: Auf dem Programm des Mozart-Konzerts am 11. Dezember (3. Advent) um 17 Uhr stehen die Kleine Nachtmusik, die Sinfonie Nr. 40 G-Moll, sowie das Klarinettenkonzert A-Dur und Arien aus Don Giovanni, gesungen von Amelie Petrich (Sopran) und Marcel Brunner (Bariton). Es spielt die Württembergische Philharmonie unter der Leitung von Lukasz Borowicz.

Dreikönigsgala: Das traditionelle Neujahrskonzert - die beliebte Dreikönigsgala - am 5. Januar 2017 um 20 Uhr wird wieder ein Klassik-Erlebnis mit den schönsten Melodien aus Opern, Operetten und Wiener Walzern mit der Württembergischen Philharmonie unter der Leitung von Walter E. Gugerbauer.

Ball der Vampire: In Heidelberg ist der Ball der Vampire Kult. Am 25. Februar ab 20.30 Uhr bevölkern wieder jede Menge Gruselgestalten die Stadthalle.

Info: Karten gibt es bei der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6.