sr. Er ist einer der Lieblingsplätze der Besucher des Heidelberger Zoos: der Flamingosee mit seinen grell gefiederten Bewohnern und der idyllischen Vegetation drum herum. So mancher Gast wundert sich derzeit aber beim Vorbeigehen, denn flauschig weiß-graue Federknäuel, die noch nicht allzu viel von den roten, langbeinigen und auffälligen Tieren haben, tummeln sich seit Kurzem zwischen den Flamingos. Dabei handelt es sich nicht etwa um hässliche Entlein, sondern ganz einfach um Flamingo-Jungtiere.

Innerhalb kürzester Zeit sind zwei Flamingoküken geschlüpft. Und da noch weitere Flamingopaare auf ihren Gelegen sitzen, könnte schon bald eine muntere Kükenschar die Anlage bevölkern. "Die Kleinen schließen sich dann zu richtigen Kindergärten zusammen, werden von Altvögeln betreut", erklärt Zookuratorin Sandra Reichler. In den ersten zwei Monaten werden die Küken noch von ihren Eltern mit Kropfmilch gefüttert. Erst dann ist der typische abgeknickte Seihschnabel komplett ausgebildet und die Jungvögel filtern zusammen mit den erwachsenen Flamingos eine in Wasser aufgelöste Mischung aus speziellen Flamingopellets aus großen Schüsseln.

Obwohl die Jungtiere nur wenige Tage voneinander trennen, sind deutliche Unterschiede in der Entwicklung zu erkennen. Das Kleinste stakst noch unbeholfen herum und kämpft auf dem rutschigen Untergrund am Rande der Flamingoinsel mit dem Gleichgewicht. Küken Nummer zwei hingegen übt sich bereits fleißig im einbeinigen Stehen, was bisweilen jedoch auch noch recht wacklig aussieht. Nach ausgiebigen Erkundungen kehren die Kleinen immer wieder in ihre kegelförmigen Schlammnester zurück, um sich auszuruhen. Dort werden sie zumeist von mindestens einem Elternteil bewacht. Das Ausbrüten und die Aufzucht der Küken sind unter Flamingos die Sache beider Elternteile. Nach und nach wandeln die weiß-grauen Küken ihr Aussehen dann hin zur gewohnten Erscheinung eines farbenprächtigen Flamingos.

Etwa im Alter von zwei Jahren nimmt das Gefieder die charakteristische rote Farbe an. Die wird durch rote Farbstoffe, die die Vögel in freier Wildbahn über den Verzehr kleiner Krebstierchen erhalten, verursacht. Im Teich des Heidelberger Zoos finden die Flamingos diese Krebse zwar ebenfalls, jedoch reicht die Menge nicht aus. Deshalb werden Farbstoffe zugefüttert.