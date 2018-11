Von Timo Teufert

Heidelberg. Es war vielleicht die härteste Nuss, die Volker Fehrer in seinem Berufsleben knacken musste: Als Leiter des Baurechtsamtes sorgte er im Oktober 2006 mit dafür, dass das Heidelberger Theater schließen musste, und begleitete schließlich auch die Sanierung des Hauses. Ende Oktober ist der 65-Jährige nun in den Ruhestand gegangen. Als Amtsleiter war er aber auch für zahlreiche andere Großprojekte verantwortlich, darunter die Neubauten von Frauenklinik und Chirurgie, das Justizzentrum in der Kurfürsten-Anlage und die Bahnstadt: Der erste Bauantrag für den neuen Stadtteil ging wenige Tage nach seinem Amtsantritt ein.

"Für mich war die Schließung des Theaters gleizeitig die schönste und die schlimmste Aufgabe meiner Laufbahn", berichtet Fehrer. Schließlich sei es immer um die Sicherheit der Mitarbeiter gegangen, im Saal hätte nie Gefahr bestanden. Irgendwann habe die ganze Flickschusterei hinter den Kulissen keinen Sinn mehr gemacht: "Hat man ein Fass zugemacht, wurden damit drei neue aufgemacht", erinnert sich der gebürtige Karlsruher. Auch wenn die Künstler Abenteurer seien, konnte man den Tänzerinnen nicht mehr zumuten, durch die Herrentoilette in ihre Garderobe zu gehen. Deshalb sei es gut gewesen, dass endlich etwas passierte, auch wenn das Theater während der Sanierung eine schwere Zeit hatte.

Im Porträt

Am Anfang seiner Dienstzeit bei der Stadt war Fehrer ein Exot im Amt: Er war der erste Architekt, der eingestellt wurde und zuständig für den Bezirk Altstadt, Bergheim und Weststadt. "Ich habe gern in der Altstadt gelebt und gearbeitet und kannte hier wirklich jedes Haus." Zusammen mit seiner Frau Gudrun - die er bei der Arbeit kennenlernte und die heute beim Kämmereiamt arbeitet - lebte er in der Brunnengasse, bis seine Tochter Valeska 1993 auf die Welt kam. "Die Lautstärke war schon heftig", erinnert sich Fehrer, und so beschloss die junge Familie, zu den Schwiegereltern nach St. Leon-Rot zu ziehen. 1997 kam dann Sohn Johannes auf die Welt. "Ich hätte nie gedacht, einmal in einem Drei-Generationen-Haus zu leben und hatte am Anfang schon Muffe davor." Doch es sei die richtige Entscheidung gewesen, schließlich sei er, als er noch in der Altstadt wohnte, bei einem Spaziergang mit der Tochter im Kinderwagen von einem Nachbarn angegangen worden. "Der hat mich gepackt und geschrien: ,Das dürfen Sie nicht genehmigen!’" Außerdem wurde auch schon mal um eine Minute vor Mitternacht bei Fehrer geklingelt, um noch rechtzeitig Einwendungen gegen Bauvorhaben abzugeben.

Insgesamt 28 Jahre arbeitete Fehrer für die Stadt, 2005 wurde er stellvertretender Amtsleiter und blieb seiner Maxime aber treu: "Bevor ich was genehmige, muss ich rausgehen und mir die Situation anschauen", erklärt Fehrer. 2009 wurde er Amtsleiter, und bis zum Schluss ging jeder Bauantrag über seinen Schreibtisch. "Ich war mit Leib und Seele dabei", bestätigt Fehrer, der nur beim Golfen auf dem heimatlichen Platz in St. Leon-Rot richtig abschalten kann und stolz auf sein Handicap von 17 ist. Meist ist er aus dem Büro erst auf den Golfplatz, um runterzukommen und um seine Frau zu schonen. Denn: "Wenn man hier rausgeht, ist man daheim kein angenehmer Mensch."

Als Fehrer bei der Stadt begann, konnte er schon auf viele Stationen in seinem Berufsleben zurückschauen: "Beim Land habe ich Vermessungstechniker gelernt, das ist heute noch mein Traumberuf." Doch ein schwerer Verkehrsunfall während seiner Bundeswehrzeit bereitete dem Traum ein abruptes Ende: Fehrer galt fortan als berufsunfähig, weil man als Vermessungstechniker 15 Kilometer laufen können muss - mit kaputtem Oberschenkel nur schwer möglich. Nach seiner vorzeitigen Entlassung als Berufssoldat musste er sich vier Jahre lang vielen Operationen in verschiedenen Kliniken unterziehen.

Während dieser Zeit machte Fehrer die Fachhochschulreife und studierte anschließend Bauingenieurwesen in Karlsruhe. "Das Grundstudium war fürchterlich trocken, da mussten wir Kurvenradien für den Straßenbau berechnen." Deshalb wechselte er den Studiengang, studierte erfolgreich Architektur. Nach dem abgeschlossenen Vordiplom machte er sich mit seinem nagelneuen Honda-Motorrad aus dem Staub, niemand wusste, wo er war. Er fuhr nach Schweden und blieb - mit 3000 Mark in der Tasche - vom Sommer bis zum Frühjahr.

Nach seiner Rückkehr musste er die Hochschule wechseln: Es kam ein Schreiben, dass er die renommierte Karlsruher Hochschule verlassen und bei der SRH in Heidelberg weiter studieren müsse - sonst hätte er seinen Rentenanspruch verloren. "Das war eine ganz schöne Umstellung", sagt Fehrer, denn dort war er der Jüngste, um ihn herum sonst nur Handwerkermeister zwischen 40 und 50 Jahren: "Die Ausbildung war klasse und praktisch orientiert, ich habe eine Gaube gebaut und eine Mauer hochgezogen, denn alle Architekten kamen aus der Praxis." Fehrer war beliebt, half seinen Kommilitonen, und die halfen ihm. "Ich bin heute noch dankbar für diese Zeit. Die Ausbildung war hervorragend, und ich war hinterher mit jedem Handwerker auf Augenhöhe und habe Pfusch schnell erkannt."

Das half ihm bei seiner Tätigkeit bei der Beamtenwohngesellschaft, für die er Häuser mit Wärmedämmung und Isolierfenstern ausstattete. "Da war ich aber weniger als Architekt, sondern mehr als Psychologe gefragt", blickt er zurück. Denn wenn die Bäder in Mehrfamilienhäusern saniert wurden, musste er oft zwischen den Nachbarn vermitteln, die seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen hatten, damit sie sich gegenseitig auf die Toilette ließen.

Irgendwann wollte er wieder bauen und arbeitete für einen Bauträger aus Leimen. "Ich wollte mal klotzen", lacht Fehrer und erzählt von seinen Projekten in ganz Deutschland. Insgesamt drei Objekte entwickelte er in München. Damals zählte unter anderem Ivan Rebroff zu seinen Kunden. Danach wurde es etwas ruhiger und er arbeitete als Freier Architekt, bevor er im Baurechtsamt anfing.

Eine wichtige Rolle spielte in Fehrers Leben neben die Familie - für die er das Harleyfahren aufgab - auch immer der Sport. Schon als Jugendlicher fuhr er Kajak bei den "Rheinbrüdern" in Karlsruhe. Mit dem Vierer-Rennkajak wurde er sogar Juniorenmeister. "Ich war immer der Kleinste, aber ich habe meine Mannschaft zum Deutschen Meistertitel gebrüllt." Und der hatte Vorteile für die ganze Familie, zu der noch zwei Brüder und eine Schwester zählten. Gab es doch von den "Sponsoren" - dem städtischen Schlachthof und der Milchzentrale - Steaks und unendliche viele Milchprodukte für den Sportler. Auch in der A-Jugend des Karlsruher SC kickte Fehrer erfolgreich mit. Heute - so gesteht er - schlage sein Herz eher für Hoffenheim. "Aber im Hinterkopf ist immer noch der KSC, das lässt einen nicht mehr los." Seine Familie lebte damals in der Karlsruher Südstadt. Und wenn zur Halbzeit die Tore des Wildparkstadions geöffnet wurden, zog es den jungen Volker ins Stadion. "Auf diese Weise habe ich aber immer nur die zweite Halbzeit gesehen", schmunzelt er heute.

Gern erinnert er sich auch immer noch an seinen ersten Besuch in Heidelberg: "Das war 1968 zu den Zeiten der Studentenunruhen. Zu fünft sind wir mit dem Käfer von Karlsruhe nach Heidelberg gefahren." Schon von Weitem habe man die Dunstglocke aus Tränengas erkennen können, "wir wollten am Horten aber nur mal gucken". Ein Polizist habe die fünf Freunde dann am Dialekt erkannt: "Er hat uns zu einem Kollegen geschickt, der mit uns auf die Theodor-Heuss-Brücke gegangen ist und uns alles erklärt hat. Danach sind wir - brav, wie wir waren und wie uns aufgetragen wurde - wieder zurück zum Auto und nach Hause gefahren", lacht Fehrer.