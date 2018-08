Von Timo Teufert

Das Völkerkundemuseum sorgte in den vergangenen Wochen vor allem durch den Streit innerhalb des Kuratoriums und mit der Museumsleiterin für Schlagzeilen. Am gestrigen Donnerstag machte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer den ersten Schritt zur Versachlichung der Diskussion und stellte ein Gutachten von Professor Klaus Schneider vor, dem Direktor des "Rautenstrauch-Joest-Museums - Kulturen der Welt" in Köln. Ihn hatte die Kulturstiftung der Länder im Sommer 2016 um eine Einschätzung zur Heidelberger Sammlung und zur Bedeutung des Völkerkundemuseums gebeten. Und trotz aller Unzulänglichkeiten ist sich Schneider sicher: Die Einrichtung hat durch ihre umfassenden und zum Teil sehr guten Sammlungsbestände in vielerlei Hinsicht ein großes Potenzial.

Im Grunde liegt der Streit mit der Stadt im Erbe des Völkerkundemuseums: Schon 1925, sechs Jahre nach der Gründung der von-Portheim-Stiftung für Wissenschaft und Kunst, drohte der Mäzen Victor Goldschmidt, die Stadt zu verlassen, weil sie seiner Ansicht nach zu hohe Abgaben auf den umfangreichen Immobilienbesitz der Stiftung erhob. Denn schon von Anfang an waren Finanzsorgen ein treuer Begleiter dieser Stiftung, die später auch die Trägerin des Museums wurde. Denn eigentlich war das Interesse Goldschmidts ein anderes: Er wollte mit der von-Portheim-Stiftung - benannt nach der Familie seiner Frau - einen eigenständigen Verbund von Forschungseinrichtungen schaffen, die zum Teil große Sammlungen hatten. Ein Teil der Universität waren diese nicht - zumal diese dem Juden Goldschmidt, einem angesehenen Mineralogen, stets eine Professur verweigert hatte. 1921 kaufte Goldstein das Palais Weimar in der hinteren Hauptstraße, 1924 wurde hier erstmals die völkerkundliche Sammlung gezeigt. Der große Einschnitt kam 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Goldschmidt musste ins Exil gehen und starb bereits im Mai 1933, seine Frau Leontine nahm sich kurz vor ihrer Deportation 1942 das Leben. Ab 1934 wurde das Kuratorium der Stiftung umbesetzt - unter anderem gehörte ihm auch der damalige OB Carl Neinhaus an. In dieser Zeit wurden etliche Grundstücke an die Stadt verkauft - wobei auch der Historiker Frank Engehausen nicht beurteilen kann, ob dies immer zum Nachteil der Stiftung geschah. Wesentlich stärker waren die Verluste in den Sammlungen: Manches wurde der Universität überlassen (oder geschenkt), anderes an Privatleute verkauft, am Ende blieb nur ein kleiner Rest - seit drei Jahren läuft ein Forschungsprojekt zum Verbleib der Stücke. Noch am vollständigsten ist die völkerkundliche Sammlung mit einst über 4500 Objekten, davon sind nur noch 300 im Haus. Doch das meiste gilt als komplett verloren.

Mit insgesamt rund 40.000 Objekten gehört das Museum zu den größeren Häusern in Deutschland. Ein Teil davon ist die Sammlung japanischer Druckerzeugnisse, unter denen sich 800 Farbholzschnitte befinden, die Schneider besonders hervorhebt. Sie müsse sich vor den Sammlungen namhafter Museen nicht verstecken, bescheinigt er. Für besonders erwähnenswert hält der Gutachter auch die enge und langjährige Verbindung und Kooperation mit der Universität. "Dies pflegen in dieser Intensität nur wenige Museen in Deutschland", schreibt Schneider.

Der Direktor des Kölner Museums benennt aber auch Schwachpunkte, etwa die seit 15 Jahren unveränderte Dauerausstellung und die kurzen Öffnungszeiten. "Mein persönlicher Eindruck bei meinem letzten Besuch bestätigte, was ich auch bei früheren Besuchen empfunden habe: Alles ist irgendwie heruntergekommen und wirkt ungepflegt", so Schneider. Ein umfassender Neuanfang mit einer zeitgemäßen Neukonzeption der Dauerausstellung sei aber nur mit einer adäquaten Personalausstattung möglich. Allein um die Sammlung für die bessere wissenschaftliche Recherche zu digitalisieren, braucht es wohl Jahre. Schneider zieht dabei den Vergleich zu seinem Haus: 17 Jahre dauerte die Arbeit dort und war nur mit vier bis fünf externen Mitarbeitern möglich. Im Heidelberger Museum gibt es weder eine Kuratoren- noch eine Restauratorenstelle: Museumsleiterin Margareta Pavaloi und ihr wissenschaftlicher Mitarbeiter Robert Bitsch sind Mädchen für alles. So bleiben auch Restaurierungen herausragender Objekte liegen.

"Mir ist völlig unverständlich, mit welcher geringen Wertschätzung in Politik und Verwaltung über dieses Haus und die Von-Portheim-Stiftung gesprochen und verhandelt wird", resümiert Schneider. Das Museum müsse in Heidelberg ein kulturelles Highlight und ein Zugpferd für Besucher sein.

"Das Gutachten zeigt, wie wertvoll und bedeutend die Sammlung der Von-Portheim-Stiftung ist. Mit vielen herausragenden Sammlungsstücken besitzt das Museum einen wahren Schatz", erklärte Bauer gestern. Sie sieht das Gutachten als sehr deutlichen Aufruf dafür, dass man für diese sehr wertvolle Sammlung etwas tun müsse, und ruft alle Parteien auf: "Wendet Euch der Sache zu und lasst uns dieses wichtige Erbe bewahren." Auch wenn Bauer eine institutionelle Förderung des Landes ausschließt, glaubt sie an die Möglichkeit, die Sammlung strukturell zu sichern und besser für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dafür müsse die Stiftung klug mit ihren Vermögenswerten umgehen und die Stadt einen Zuschuss gewähren. "Ohne ein stärkeres städtisches Engagement geht es nicht", vermutet Bauer. Ein Ende der Querelen sei zudem die Voraussetzung, um eine Förderung des Landes und der Kulturstiftung etwa für die Restaurierung und die Provenienzforschung zu erhalten und neue Kooperationspartner zu gewinnen.

"Die Ausführungen von Professor Schneider unterstreichen die Bedeutung der Sammlung", findet auch Isabel Pfeiffer-Poensgen, die Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder. Um das Haus für künftige Anforderungen zu rüsten, brauche es deutlich mehr finanziellen Spielraum. "Ich appelliere an die Verantwortlichen in der Stadt - nicht zuletzt auch als sichtbare Anerkennung des bürgerschaftlichen Engagements der Stifter -, das Völkerkundemuseum als einen kulturellen Glanzpunkt Heidelbergs zu verstehen und zu stärken", so Pfeiffer-Poensgen.