Von Sebastian Riemer

Ein ungewöhnlicher Vergleich war es, mit dem der Vorsitzende des Stadtteilvereins West-Heidelberg die Veranstaltung im Haus der Jugend am Dienstagabend eröffnete. "Wenn ein Autofahrer an einem Unfall mit vielen Verletzten einfach vorbeifährt - dann ist das unterlassene Hilfeleistung", sagte Stefan Hauck. Ganz ähnlich sei es eben bei den vielen Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen müssten. "Hier wegzuschauen, das ist ebenso unterlassene Hilfeleistung."

Rund 160 Bürger waren zu der Veranstaltung von Stadt und Stadtteilverein gekommen, in der es vor allem darum ging, wie die Weststädter die Integration der Flüchtlinge unterstützen können. In der Weststadt befinden sich gleich zwei der 14 von der Stadt geplanten Standorte, an denen neue Flüchtlingsunterkünfte entstehen sollen: Am Wilhelmsplatz sowie auf dem ehemaligen Nato-Gelände in der Rudolf-Diesel-Straße (hinter Media Markt) sollen für drei, maximal vier Jahre temporäre Unterkünfte entstehen.

Stadtteilvorsitzender Hauck ist - wie viele Weststädter - kein Fan des Standorts "Willi", schließlich ist der Platz das Herz des Stadtteils. "Dennoch sehe ich es als meine und unsere Pflicht, zu unterstützen, und zwar unabhängig von der Standortfrage." Und Hauck machte ganz klar: "Wer heute hier ist, um ausschließlich seinen Unmut über die Standortwahl kundzutun, ist aus meiner Sicht fehl am Platz." Doch da konnte er sich auf seine Weststädter verlassen. Nur ganz kurz diskutierten sie über alternative Standorte (die laut Sozialbürgermeister Joachim Gerner allesamt nicht geeignet sind), bevor es um das ehrenamtliche Engagement ging.

"Mein Ziel und meine Bitte: Lasst uns eine überparteiliche Organisationsform finden, in der sich möglichst viele Menschen wiederfinden können", sagte Hauck. Und so kam es: Der Schulleiter des Wieblinger Thadden-Gymnasiums, Heinz-Martin Döpp, der mit seiner Familie seit 30 Jahren in der Weststadt lebt, übernimmt die Aufgabe als Vorsitzender eines "Arbeitskreises Integration". Auch die beiden Kirchengemeinden Philipp Neri und Christusgemeinde machen mit. "Wir richten eine Steuerungsgruppe ein, welche die bisherigen Initiativen zusammenführt und ergänzt", sagte Döpp gegenüber der RNZ.

Nach einer Veranstaltung der "Bunten Linken" hatte sich Ende Februar bereits eine Gruppe von rund 80 Menschen aus der Weststadt zusammengefunden, die Patenschaften, Sprachkurse und anderen Angebote für Flüchtlinge machen will. "Das ist doch eine Super-Botschaft", freute sich Stefan Hauck, "heute Abend kommen sicher noch einmal 80 Menschen dazu, dann sind wir schon 160."

Eine gute Nachricht hatte Bürgermeister Gerner noch im Gepäck: "Dieses Jahr können alle Veranstaltungen auf dem Wilhelmsplatz wie geplant stattfinden." Bislang stand etwa die Genehmigung für das Weststadtfest im September noch aus. Sollte die Unterkunft 2017 kommen, zeigte sich Hauck zuversichtlich, "dass wir auch dann eine Lösung für die Veranstaltungen auf dem Willi finden". Pfarrer Christof Heimpel von der Bonifatiuskirche etwa hat schon angeboten, dass man auch deren Gelände mitnutzen könnte.