Von Holger Buchwald

Gerade in der alternden Gesellschaft leisten ehrenamtliche Betreuer einen unersetzlichen Beitrag für das Gemeinwesen. Sie regeln die Angelegenheiten für Menschen, die infolge einer Krankheit oder Behinderung nicht mehr selbst dazu in der Lage sind.

Derzeit gibt es alleine im Amtsgerichtsbezirk Heidelberg 2105 ehrenamtliche Betreuer. Sie werden am Montag, 7. März, im Rahmen des Betreuertages am Amtsgericht geehrt.

Eine von ihnen ist Regina Orf (61) aus Wilhelmsfeld (Foto: privat). Im Interview erklärt sie, warum sie sich für diese Tätigkeit entschieden hat.

Infotag am Amtsgericht hob. Sie können nach einem Schlaganfall, wegen einer Altersdemenz oder einer psychischen Erkrankung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst erledigen: Für rund 3900 Menschen ist im Amtsgerichtsbezirk Heidelberg eine Betreuung eingerichtet. Die Kosten beliefen sich im letzten Jahr auf rund 2,4 Millionen Euro, mehr als 1,8 Millionen entfallen auf Berufsbetreuer. Auch aus diesem Grund begrüßen Kretz und die Leiterin des Heidelberger Betreuungsgerichts, Roseluise Koester-Buhl, die Gesetzesinitiative des baden-württembergischen Justizministers Rainer Stickelberger, dass künftig auch Ehe- oder Lebenspartner ohne Vorsorgevollmacht die Angelegenheiten der Betroffenen regeln dürfen. Doch selbst wenn das neue Gesetz kommen sollte, werden Alleinstehende auch in Zukunft auf ehrenamtliche Betreuer angewiesen sein. Um sie zu ehren und neue Interessenten für dieses Ehrenamt zu gewinnen, findet am Montag, 7. März, im Justizzentrum, Kurfürsten-Anlage 15, ein Betreuertag statt, der vom Amtsgericht, den Betreuungsbehörden der Stadt und des Rhein-Neckar-Kreises sowie den Betreuungsvereinen SKM, ARV Rhein-Neckar und dem Paritätischen organisiert wird. Ab 17 Uhr können sich die Besucher an den Ständen der Organisatoren informieren, ab 18 Uhr werden Betreuerinnen und Betreuer geehrt. Hinzu kommen Vorträge zu den Themen rechtliche Betreuung, Betreuungsbehörde und Betreuungsverein. Zwei Ehrenamtliche berichten über ihre langjährige Tätigkeit. Zum Abschluss stellt die Freiwilligenagentur ihr Projekt "Betreuer als Botschafter in Unternehmen" vor, bevor der Abend mit Einzelgesprächen ausklingt.

Seit vier Jahren sind Sie ehrenamtliche Betreuerin. Wie kam es dazu?

Das liegt vor allem an persönlichen Erfahrungen. Ich habe eine behinderte Tochter, sie ist inzwischen selbstständig, lebt und arbeitet in Heidelberg. Außerdem war ich Vorsorgebevollmächtigte für meinen Vater, der einen Schlaganfall erlitten hat. Besonders als ich mich um meinen Vater gekümmert habe, war ich viel im Pflegeheim. Und dort habe ich festgestellt, dass es viele Menschen gibt, die gar keine Vertrauensperson haben. Und als ich dann in der RNZ die Ankündigung zum letzten Betreuertag gelesen habe, habe ich gedacht, das wäre vielleicht etwas für mich. Danach habe ich mich beim Betreuungsverein SKM eingeschrieben.

Wie sehen Ihre Aufgaben aus - und was für Personen betreuen Sie?

Zunächst wollte ich mich nur um ältere Menschen in meiner Umgebung kümmern. Dann bekam ich aber doch als Erstes eine junge, behinderte Frau zugeteilt. Meine Aufgabe war es, ihr bei der Jobsuche zu helfen. Das war gar nicht so einfach. Unsere Aufgabe als Betreuer ist es nämlich, den Willen des Betreuten auszuführen. Die junge Frau hatte aber gar keine Lust, zu arbeiten. Inzwischen ist sie nach Mannheim umgezogen und ich betreue vier Menschen im Rhein-Neckar-Kreis. Ich schreibe zum Beispiel Anträge an die Krankenkasse und das Sozialamt. Bei den meisten meiner Betreuten reicht nämlich das Geld aus Rente und Pflegeversicherung nicht aus, um die Heimkosten zu bezahlen.

Welcher Zeitaufwand ist erforderlich?

Das kann man so pauschal nicht beantworten. Für mich ist es neben den Aufgaben der Vermögens- und Gesundheitssorge sowie der Vertretung gegenüber Behörden wichtig, dass man sich auch Zeit für die Betreuten selbst nimmt. Zeit, die Berufsbetreuer oder Altenpfleger meist gar nicht haben. Die Menschen freuen sich, wenn man sie besucht, ihnen zuhört. Manchmal mache ich für die Betreuten kleine Besorgungen. Für eine behinderte Frau habe ich auch schon Taxifahrten organisiert, dann gehen wir gemeinsam einkaufen. Es ist viel schöner, wenn sie sich selbst ihre Sachen aussuchen kann. Und es bereitet mir sehr viel Freude, wenn sie selbstständig an die Kasse geht. Da macht es nichts aus, dass danach ein halber Tag weg ist.

Mit psychisch Erkrankten haben Sie nicht zu tun?

Nein. So eine Betreuung ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Da sollte man sich vorher schon genau überlegen, was man sich zutraut und was nicht. Für mich wäre auch der Umgang mit Alkoholkranken schwierig. Einer Betreuung müssen immer beide Seiten zustimmen.

Bekommen Sie bei dieser Aufgabe eigentlich Hilfe - und wenn ja, von wem?

Es gibt Betreuungsvereine. Hier in Heidelberg ist es der SKM. Dort gibt es Einführungsveranstaltungen zum Thema Betreuungsrecht, Vorträge von Ärzten oder von der Betreuungsbehörde. Wir haben aber auch Ansprechpartner, die uns bei offenen Fragen immer unterstützen.

Gibt es eine Aufwandsentschädigung?

Ja. Wir legen einmal im Jahr gegenüber dem Gericht Rechenschaft über unsere Tätigkeit und den Gesundheitszustand unserer Betreuten ab. Dabei können wir auch einen Antrag auf Aufwandsentschädigung stellen - 399 Euro im Jahr.

Wem würden Sie dieses Ehrenamt weiterempfehlen?

Das Wichtigste ist, dass man sich Zeit nimmt. Eine ehrenamtliche Betreuung erfordert auch eine gewisse Offenheit, außerdem sollte man Briefe schreiben können. Dann ist das für alle, die sich gerne einbringen und nicht immer nur meckern möchten, eine gute Sache.