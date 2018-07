Von Micha Hörnle

Im Moment dominiert die Frage, ob Heidelberg ein eigenes Polizeipräsidium braucht, die Diskussion. Aber das ist ja nur ein Baustein, wenn es um möglichst viel Sicherheit geht: Die Videoüberwachung bestimmter Plätze, eine Ausweitung des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), eine verstärkte Kriminalprävention oder gar ein Drohnenverbot stehen im Raum.

Als die Grünen am Dienstagabend über diese Themen redeten, zeigte sich Erstaunliches: Die einst so libertär-antiautoritäre Partei ist für mehr Präsenz von Uniformierten im Stadtbild, seien es "richtige" Polizisten oder die der Stadt. Als der grüne Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson vor knapp zehn Jahren in Heidelberg anfing, gab es zwei Kräfte beim KOD, heute sind es 16. Im Gegensatz zur Polizei des Landes sind sie nicht für die Verbrechensbekämpfung zuständig, sie verfolgen die Ordnungswidrigkeiten wie Wildpinkeln, "wozu die Polizei nicht kommt" (Erichson). Kein Widerspruch seitens der Basis, eher der Wunsch nach noch mehr KOD-Mitarbeitern. Und am allerwenigsten haben die Grünen natürlich gegen eine ordentliche Verbrechensvorbeugung - sei es bei potenziellen Tätern oder Opfern. Auch gegen einen verbesserten Schutz vor Einbrüchen äußerten nur ein paar unverbesserliche Klassenkämpfer ("Wer kann es sich überhaupt leisten, sich so zu schützen?") Bedenken - zumal die Stadt bis zu 50 Prozent der Maßnahmen bezahlt. Überhaupt, so erklärte Erichson, sei von jeher die Kriminalprävention in Heidelberg sehr stark: "Das ist auch einer der kulturellen Unterschiede zu Mannheim."

Besonders bemerkenswert ist die Art, wie die Grünen in der Frage um die Videoüberwachung mit sich rangen. Vor ein paar Jahren hätten die Mitglieder jede zaghafte Zustimmung zu einem solchen Unterfangen als Verrat an urgrünen Prinzipien gegeißelt, dieses Mal überwog der Pragmatismus: "Wem nutzt es, wem schadet es, was kostet es?", fragte die grüne Landtagsabgeordnete Theresia Bauer, um gleich hinterherzuschieben: "Am meisten frage ich mich, wem das schaden soll. Also ich fühle mich nicht von den Kameras bedroht." Die Kosten liegen für den Bahnhofsvorplatz und den Bismarckplatz bei etwa 140.000 Euro. Nach den bisherigen Planungen der Stadt (RNZ vom 11. Februar) laufen die Bilder auf eine Festplatte, die nur dann ausgewertet wird, wenn eine Straftat aufgeklärt werden soll. Personal wird also nicht dauerhaft am Monitor gebunden.

Diese Konzeption findet beispielsweise Burkhard Margies vom Kreisvorstand ganz überzeugend, auch wenn er eigentlich lieber leibhaftige Polizisten auf dem Bismarckplatz sähe als Kameras. Alt-Stadtrat Christian Weiss fühlt sich mit Videoüberwachung "eher sicherer"; auch Barbara Greven-Aschoff, ebenfalls Alt-Stadträtin, sagte: "Kameras stören mich nicht. Ich bräuchte aber mehr Fakten, was das genau bringen soll." Es gab aber auch Gegner der Videoüberwachung: Für Stadtrat Christoph Rothfuß sind allein schon "wegen der schwierigen Lichtverhältnisse auf dem Bismarckplatz die Bilder kaum verwertbar", und sein Ratskollege Oliver Priem glaubt nicht, dass die Kameras bei der Aufklärung von Straftaten helfen: Da müsse man sich nur eine Kapuze überziehen.

Und als am Ende die Mitglieder mit Klebepunkten auf einer Tafel angeben mussten, ob sie eher für oder gegen eine Videoüberwachung sind, war die Verteilung ziemlich gleich. Die Grünen mögen zwar momentan gespalten sein - aber sie sind auch nicht mehr eindeutig "contra".