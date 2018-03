Von Karin Katzenberger-Ruf

Geschätzte 2500 Menschen, die in den 1. Mai hinein feiern wollten, schafften es in der Walpurgisnacht zu Fuß auf den Heiligenberg; letztes Jahr waren es bei frühsommerlichen Temperaturen über 13 000. Als der Regen nachließ, bewegten sich einige Grüppchen zum Teil mit Fackeln in der Hand bergauf. Bis dahin hatte Klaus Großkinsky als einer von etwa 30 Polizisten, die in der Walpurgisnacht Dienst haben, nur etwa 30 oder 40 Wanderer registriert.

"Es ist ruhig" lautet gegen Mitternacht die Botschaft von Einsatzleiter Michael Bering. Ein größeres Feuer ist auf der "Bühne" der Thingstätte entzündet, ein aus Mainz angereister Trommler stimmt dort das Publikum auf die lange Nacht ein. "Spielen wir später zusammen?", wird er von einem anderen Musiker animiert - in der Walpurgisnacht ist die Thingstätte ein wunderbarer Treffpunkt für alle, die sich für spontane Begegnungen erwärmen können.

Im "Jesus-Gewand" ist der 23-jährige Simon, Krankenpfleger aus Mannheim, auf den Heiligenberg gekommen. Mit 16 oder 17 Jahren war er zum ersten Mal hier und seither alle Jahre wieder. Seine Freunde haben irgendwo auf den Treppen ihren Platz. Im Laufe des Abends ist noch "vegetarisch Grillen" angesagt. Ein anderer Simon ist mit einer internationalen Studentengruppe vom Verein "Visum" aus Mannheim erstmals vor Ort. Via Facebook hat Christopher aus Plankstadt vom "Event" auf dem Heiligenberg erfahren. Jetzt sitzt er am Lagerfeuer, wo demnächst Würstchen gegrillt werden sollen. Er findet es richtig nett und möchte am liebsten bis zur Morgendämmerung samt lila Wolken bleiben. Auch in der Waldschenke ist es gemütlich, dort gibt es Gegrilltes und mehr zu moderaten Preisen. Karoline Lingner, Inhaberin des vor etwa drei Jahren wieder eröffneten Gasthauses, liebt die Walpurgisnacht auf dem Berg. "Wenn Feuerschlucker auftreten und es mitten in der Nacht hell wird, bekomme ich Gänsehaut", verrät sie. Mit einer Schnitzeljagd hat die Laufgruppe "Hash House Harriers" mit Sitz in Stuttgart den Weg auf den Heiligenberg verbunden. Jetzt haben sie in der Waldschenke was zum Trinken bestellt und stoßen freudig an.

Die Einsatzkräfte müssen bis zum frühen Morgen alkoholfrei über die Runden kommen. Etwa 75 Ehrenamtliche vom DRK sind in der Nacht vor Ort. Für Kreisbereitschaftsleiter Jürgen Wiesbeck ist gegen Mitternacht noch alles im grünen Bereich. Wie meistens gibt es nur einige Fußverletzungen zu behandeln. Die unregelmäßigen Treppenstufen am Rande der Thingstätte sind schuld, weil sie bei zunehmender Dunkelheit kaum noch erkennbar sind. Auf dem Terrain gibt es noch mehr gefährliche Bereiche, die zu fortgeschrittener Stunde von der Polizei abgesichert werden. In der Michaelsbasilika schieben zwei Polizeibeamte und zwei Hunde Wache. Ab fünf Uhr am Maifeiertag werden die Zufahrtswege zur Thingstätte wieder freigegeben. Dann stehen bereits die "Flaschensammler" in der Warteschleife und machen mit Pfandflaschen richtig Kasse.