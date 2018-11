Heidelberg. (ste) Wer schon immer mal hinter die Kulissen eines großen Rummels blicken wollte, für den haben die Schausteller der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaftsfestes“ in den Heidelberger Campbell Barracks ein besonderes Angebot: Bei einer „Backstage-Tour“ bekommen 20 Besucher am Freitag, 26. Mai, eine spezielle Führung über das Festgelände.

Wie funktioniert ein Schaustellerbetrieb? Wie wird ein Rummel organisiert? Wie viele Lastwagen braucht man, um ein Riesenrad zu transportieren? Und was kostet das alles? Diese und viele weitere Fragen werden dann beantwortet. „Vielleicht dürfen die Teilnehmer auch mal ein Fahrgeschäft bedienen – unter Aufsicht natürlich“, sagt Robert Förster vom Schaustellerverband. Mitfahren dürfen die Teilnehmer natürlich überall – kostenlos.

Die Führung beginnt am Freitag um 16 Uhr. Wer einen Platz ergattern will, muss am Freitagvormittag ab 11 Uhr die Nummer 06221/519-5627 anrufen – und braucht ein bisschen Glück. Die ersten zehn, die durchkommen, gewinnen und dürfen noch eine Begleitperson mitnehmen. Dann wird auch der genaue Treffpunkt mitgeteilt.