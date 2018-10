Von Micha Hörnle

Egal, wie viele "Heidelberg-Studien" es gegeben hat oder geben wird, eines steht von vornherein fest: Der Verkehr ist und bleibt das Sorgenkind der Heidelberger - und deswegen ist der auch der Schwerpunkt dieser Analyse der Forschungsgruppe Wahlen. Von den 1057 im November Befragten gaben 59 Prozent an, das sei das wichtigste Problem der Stadt. Im Vergleich zur letzten "Heidelberg-Studie" von 2009 gewann dieses Thema noch an Brisanz: Damals nannten den Verkehr "nur" 46 Prozent - und zwar (wie auch dieses Mal) ohne Antwortvorgabe. Dabei spielt das Alter fast keine Rolle, eher der Stadtteil: 68 Prozent der Neuenheimer ärgern sich darüber, aber nur 43 Prozent der Wieblinger.



Dröselt man diese 59 Prozent auf, entfallen fast gleich große Anteile auf allgemeine Verkehrsprobleme und Baustellen im Besonderen, dann kommt auch schon der Nahverkehr, der vor allem im Pfaffengrund, dem Boxberg und dem Emmertsgrund überdurchschnittlich oft genannt wird. Während beispielsweise die Neuenheimer spontan besonders oft den Verkehr allgemein (28 Prozent) und die Handschuhsheimer die Baustellen (24 Prozent) angeben. Zum Nahverkehr sagen 14 Prozent, es gebe zu wenig davon, jeweils 4 Prozent finden er sei zu teuer oder zu unpünktlich. 7 Prozent monieren Ampelschaltungen, 6 Prozent Staus, je fünf Prozent zu wenig Parkplätze und Radwege.

Und wer kann die Verkehrsprobleme lösen? 56 Prozent sagen, sie wüssten es nicht, 19 Prozent nennen die Grünen, 6 Prozent die CDU, 5 Prozent die SPD, 6 Prozent wiederum andere Parteien, "keine Partei" sagen 8 Prozent.



Die Heidelberger bleiben eine Stadt von Radfahrern: 34 Prozent geben an, sie würden hauptsächlich das Fahrrad nehmen, wenn sie in der Stadt unterwegs sind (2009: 39 Prozent), 28 Prozent Busse und Bahnen (2009: 25 Prozent), 25 Prozent das Auto (gleicher Wert wie 2009), und 11 Prozent gehen zu Fuß (2009: 9 Prozent). Populär bleibt das Auto mit einem Anteil von 40 Prozent in den Bergstadtteilen Ziegelhausen, Schlierbach, Emmertsgrund und Boxberg, aber auch im Pfaffengrund; die eifrigsten Radfahrer gibt es in Handschuhsheim (60 Prozent), Neuenheim und der Weststadt (50 bzw. 48 Prozent). Am meisten nutzen Bewohner vom Boxberg/Emmertsgrund den Nahverkehr (49 Prozent), gefolgt von denen aus Kirchheim und Wieblingen (43 bzw. 36 Prozent). Den höchsten Anteil an Fußgängern gibt es in der Weststadt und der Altstadt (30 bzw. 28 Prozent).

Anders verhalten sich die Pendler, gerade von außerhalb: Wer aus dem Umland kommt und zum Job, zur Uni oder zum Ausbildungsplatz fährt, nimmt zu 64 Prozent das Auto (Pendler innerhalb Heidelbergs: 23 Prozent), zu 33 Prozent den Nahverkehr (innerhalb: 21 Prozent), ein Prozent das Rad (innerhalb: 21 Prozent), niemand geht zu Fuß (innerhalb: 13 Prozent).



